Las difíciles tratativas del PS para “cuadrar el círculo” tras la irrupción de Vodanovic

Entre hoy y mañana se conocerían los resultados definitivos de las pasadas elecciones del Partido Socialista, realizadas el 15 de mayo, que arrojó una sorpresiva ganadora: la abogada y exsubsecretaria de FF.AA., Paulina Vodanovic.

Si bien el sistema de elección del PS es indirecto (los militantes votan para elegir a los 110 miembros de su Comité Central, que luego se constituye para elegir a los 10 integrantes de la directiva), los 2.520 votos que logró Vodanovic, integrante de la facción “Tercerismo”, la transformaron en una candidata natural para presidir el partido.

Por su parte, según los resultados preliminares, el exsenador y expresidente socialista, Camilo Escalona -líder de la sector de la “Nueva Izquierda”- salió segundo con 2.002 respaldos, ratificando que aún mantiene una fuerte ascendencia interna.

En tanto, en tercer lugar, quedó el actual senador por Valdivia y abanderado del grupo “Las Grandes Alamedas”, Alfonso de Urresti, quien hasta el domingo 14 de mayo era el favorito para quedarse con la presidencia del partido.

A favor de De Urresti jugaba la configuración de una lista unitaria, integrada por los principales “lotes” partidarios y que incluía a Vodanovic y Escalona. A ello se sumaba el apoyo que le había brindado la mayoría de los parlamentarios y la actual directiva que preside en forma interina, Andrés Santander (Grandes Alamedas), luego de que el senador y actual titular del Senado, Álvaro Elizalde (Tercerismo), dejara el cargo.

Para algunos dirigentes, la lista unitaria, que obtuvo más del 70% de los respaldos en la interna, estaba diseñada para que De Urresti se alzara como nuevo timonel socialista, en vista de que era uno de los pocos líderes de la nómina que tenía un cargo parlamentario. Ese factor es defendido por los simpatizantes del senador por Valdivia como una supuesta ventaja sobre Vodanovic y Escalona, cuando hipotéticamente se requiera alinear a los legisladores socialistas.

Incluso algunos en el partido señalan que De Urresti contaba con las simpatías de la actual directiva socialista, a modo de retribución, luego de que declinara su interés por presidir el Senado en favor de Elizalde.

No obstante, tras las elecciones, Vodanovic se ha encargado de remarcar que dada su votación aspira a presidir el partido. “Esta no es una aspiración personal, es un trabajo colectivo”, remarcó este lunes a La Tercera.

A favor de ella, juega la alta votación que obtuvo también su sector, el “Tercerismo”, que la está apoyando en la carrera para la jefatura partidaria.

Si bien el factor de no ser parlamentaria se ha vuelto a mencionar en las tratativas iniciales, algunos militantes recalcan que en la votación de Vodanovic y de Escalona, quien tampoco es legislador, hay una clara preferencia de la militancia por personas que hoy no están en el Congreso.

Otros comentan que si Escalona llega a un acuerdo con Vodanovic, perfectamente podrían repartirse los principales cargos de la mesa: la presidencia y la secretaría general.

Además hay otras variables que complican aún más la eventual llegada de De Urresti a la presidencia. La disidencia socialista, que si bien tuvo resultado bajo, tiene resuelto apoyar a Escalona o Vodanovic.

Adicionalmente, en el caso hipotético que Escalona lograse un acuerdo con De Urresti y otros lotes, tendría un alto costo político dejar a Vodanovic fuera de la conducción partidaria y relegada a una vicepresidencia.

A juicio de Escalona, las negociaciones recién comienzan. “Tenemos que dialogar. Teniendo a la vista la lista definitiva que salga probablemente hoy, se tiene que establecer un diálogo teniendo presente los resultados, teniendo en cuenta la representatividad de todos los sectores. Ha sido un proceso más tranquilo que el de la vez anterior, no hay que crear un clima que no es verídico. Los resultados indican claramente una representatividad, he tenido un resultado formidable y no es mi ánimo abrir una guerra interna en el partido, pero espero que se respeten los resultados”.

Por su parte, De Urresti añade que “estamos esperando que se constituyan todos los integrantes para darle legítima representación a todos según nuestro estatuto, a todos los integrantes de Arica a Punta Arenas. Estamos esperando eso, estamos contentos con el proceso y esperamos tener la mejor conducción para el período”.