México avanza para convertirse en el mercado legal de marihuana más grande del mundo

En México se cometió un asesinato cada 15 minutos en 2020, según el centro de investigación estadounidense Brookings Institution. El país registra uno de los mayores niveles de violencia vinculada al narcotráfico en la región, con un promedio anual de más de 30 mil muertos.

En 2006, el entonces mandatario Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico con la ayuda del Ejército mexicano. Sin embargo, la medida sólo consiguió que escalara la violencia. Una década después, habían muerto más de 100 mil personas y otras 30 mil se encontraban desaparecidas.

Activistas exigen justicia para las víctimas de femicidio, abuso sexual, secuestros y otros crímenes violentos en Ciudad de México. Foto: AP

Además, con bajos niveles de movilidad social y cerca de 50 millones de personas en situación de pobreza, México tiene también uno de los mayores niveles de desigualdad en la región. Unas 120 mil personas concentran alrededor del 43% de la riqueza nacional, y es en ese contexto que el narcotráfico adquiere un importante papel en el país.

Cuando Andrés Manuel López Obrador llegó a la Presidencia de México en diciembre de 2018, prometió frenar la espiral de violencia vinculada al narcotráfico, para lo que propuso despenalizar la marihuana y otros estupefacientes.

El Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional de Ciudad de México. Foto: Reuters

En esa línea, la Cámara de Diputados de México aprobó este miércoles una legislación que regula el consumo, cultivo y comercio de marihuana con fines recreativos en el país, la que se espera sea ratificada por el Senado antes del 30 de abril. La Ley Federal para la Regulación del Cannabis y las reformas de la Ley General de Salud y del Código Penal avanzaron su proceso legislativo con 316 votos a favor, 129 en contra y 23 abstenciones, con lo que se aprobó.

De entrar en vigor, México se convertiría en el tercer país del mundo en legalizar a nivel nacional el consumo recreativo de cannabis, después de Canadá y Uruguay. El proyecto de ley permite fumar marihuana en casa sin presencia de menores, portar hasta 28 gramos, tener hasta ocho plantas por domicilio y crear asociaciones de fumadores con un máximo de 50 plantas.

Plantas de marihuana ubicadas afuera del Senado en Ciudad de México, para presionar por la legalización de la marihuana recreativa. Foto: AP

Además, establece un sistema de licencias para la siembra, cultivo, cosecha y venta de marihuana y derivados con cannabis no psicoactivo en México, donde el uso medicinal de la marihuana ya había sido aprobado en 2017. El proyecto también establecería el Instituto Mexicano para la Regulación y el Control del Cannabis, una entidad estatal que estaría a cargo de otorgar cinco tipos de licencias para el cultivo, la transformación, la venta, la investigación y la exportación o importación de marihuana.

La nueva ley abre la posibilidad de crear oportunidades de negocio para grandes empresas como las canadienses Canopy Growth -la compañía de cannabis más grande del mundo- y The Green Organic Dutchman, y otras como la estadounidense Medical Marijuana y la colombiana Khiron Life Sciences.

Plantas de marihuana incautadas por la policía canadiense que se intentaban transportar ilegalmente a EE.UU. en un helicóptero. Foto: Reuters

Según un estudio realizado por Grand View Research, el mercado legal mundial del cannabis podría tener un valor de US$ 73.600 millones para el año 2027. La misma consultora proyecta que el tamaño del mercado de Cannabidiol (un componente no psicoactivo en la planta de cannabis) en México podría alcanzar los US$ 275,8 millones para 2025.

Así, México se convertiría, además, en el mercado legal de marihuana más grande del mundo, con un potencial de consumo de 88 millones de adultos. Actualmente, existen al menos 234 trámites para registrar marcas relacionadas a la marihuana ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Entre ellos, hay 209 trámites de nombres con la palabra “cannabis”, incluidos revistas, medicamentos, bebidas, tiendas y asociaciones. El instituto cuenta, además, con 12 solicitudes de registro con la palabra “marijuana”, ocho con “marihuana” y cinco con “cannabis”.

Plantas de marihuana puestas dentro de zapatos en el edificio del Senado mexicano para presionar por su legalización. Foto: Reuters

Según un estudio de Euromonitor, las ventas de cannabis recreativa impulsarán el crecimiento del mercado legal global un 376% en los próximos cinco años, superando al cannabis medicinal y al Cannabidiol. Además, la consultora estima que la marihuana recreacional representará el 67% de las ventas lícitas a nivel mundial en 2025, mientras que la medicinal sólo capturará un 9%.

En 2019, la consultora había considerado a México como el octavo mercado legal más importante a nivel mundial para productos de Cannabidiol, lista que lideraba Canadá, seguido por Estados Unidos, Italia, Uruguay, Chile y Australia.

Un hombre fuma marihuana mientras protesta por su legalización afuera del edificio del Senado, en Ciudad de México. Foto: Reuters

Sin embargo, algunos analistas mexicanos desconfían de la legalización del uso recreativo, argumentando que la marihuana representa sólo un pequeño porcentaje de las ganancias de los grupos criminales. Según ellos, su principal fuente de ingresos proviene de la cocaína, las drogas sintéticas como el fentanilo y el robo de gasolina. Así, la nueva legislación tendría un impacto marginal en las bandas de narcotraficantes y la violencia que ejercen.

“Quien piense que esta ley será una fórmula mágica que reducirá la delincuencia y los homicidios está siendo demasiado optimista”, dijo a The Wall Street Journal Alejandro Hipe, analista de seguridad y exfuncionario de Inteligencia de México.