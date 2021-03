Miguel Crispi, diputado RD: “En las dirigencias de Unidad Constituyente no veo ánimo para primarias amplias de la oposición”

Es mencionado como uno de los “orejeros” de Gabriel Boric y quien durante el último tiempo ha entrado al círculo de la inminente carta presidencial del Frente Amplio. El diputado de Revolución Democrática, Miguel Crispi, dice estar “entusiasmado” con la nueva candidatura que irrumpió en el bloque y asegura que con el magallánico y fundador de la coalición podrían recuperar la “mística y épica” que tuvieron en la campaña de Beatriz Sánchez.

Sin embargo, el parlamentario tiene una preocupación. Pese a que tanto Boric como su colectividad definieron impulsar una “primaria amplia de toda la oposición”, el legislador teme que la centroizquierda termine dividiéndose una vez más y que los cálculos electorales de los partidos se impongan por sobre la voluntad de algunos presidenciables. “En vez de seguir con esta pantomima, que las candidaturas presidenciales pongan hora y fecha para juntarse y definir en qué marco se discute un programa común y las posibilidades de tener una primaria de la oposición”, dice.

RD proclamó a Gabriel Boric como su candidato presidencial. ¿Cuál debe ser el rol de su partido en esta candidatura?

Quienes creen que esta candidatura es testimonial se equivocan profundamente. En este escenario presidencial es perfectamente posible que Gabriel termine liderando un gobierno amplio y transformador. Hay un nivel de incertidumbre en el país y en lo electoral, donde esta candidatura puede llenar un vacío que han dejado otras candidaturas. Como partido vamos a estar al servicio de eso.

¿Podría llenar un espacio que abrió en un momento Narváez?

Sí, de todos modos. Gabriel representa un tipo de liderazgo muy necesario, en particular para este momento. Tiene esa disposición y la convicción profunda en las transformaciones de dialogar con otros y no quedarse con la bandera de uno.

¿Le hizo daño al FA esperar tanto?

Obvio que el tiempo apremia. En particular hoy nos enfrentamos a un escenario donde no tenemos tiempo que perder y donde o detenemos esta hipocresía donde se declara que queremos la unidad pero no se hace nada para alcanzarla o la historia nos pasa por encima. El liderazgo de Gabriel debiera superar las cosas que no se hicieron bien por parte de las dirigencias de los partidos políticos, en ánimo de construir esta unidad de contenidos.

¿De las dirigencias del FA?

Transversalmente no se tuvo éxito en aquello que se declaraba. Hoy todos los liderazgos, hablo de Jadue y Narváez, han señalado que están disponibles a participar de primarias amplias, pero al parecer las dirigentes de sus partidos les ponen trabas. Estos liderazgos presidenciales debieran tomar la responsabilidad de conducir este proceso y eso se trata de si nos vamos a reunir, vamos a definir los contenidos comunes y luego ver si hay agua en la piscina.

Pero eso también algunos lo dudan del FA. ¿El bloque va a permitirle a Boric tener esa primaria?

Con mucha transparencia puedo decir que a lo menos las personas con las que he tenido contacto, dirigentes nacionales del FA, entienden que la unidad no es un fin en sí mismo, pero es algo necesario y que debe estar antecedida por acuerdos programáticos y transformadores.

¿Pero ve posibilidades de que se pueda alcanzar o es un voladero de luces?

Cuando Daniel Jadue y Narváez dicen que quieren primarias amplias, creo que lo dicen sinceramente, pero sus partidos tienen mucho temor a enfrentarse en primarias, hay mucho cálculo político. Construir un espacio político que acuerde ciertos mínimos y que se predisponga a transformar y defender el proceso constituyente no se hace de la noche a la mañana. Hago un llamado a la responsabilidad de entender lo que está en juego y hacer los esfuerzos por lo que se tiene que hacer.

¿Hay hipocresía en esos sectores?

Por debajo hay mucha más disposición a primarias, me refiero a las bases de los partidos. Las dirigencias han sido muy erráticas, veo la posición de Fuad Chahin y realmente no hay una disposición a construir una mayoría, él quiere estar en aquel espacio donde se siente cómodo y si no salimos de nuestros espacios de confort difícilmente vamos a poder construir una mayoría que posibilite un gobierno transformador.

Pero usted plantea una primaria de toda la oposición. ¿No hay temor a que Jadue les termine ganando?

Más que el temor, cuando uno se enfrenta a una elección la puede ganar o perder y en eso la aspiración a una primaria amplia nos hace salir del cálculo político. No estamos diciendo vamos a competir con aquellos a quienes les podamos ganar. En vez de seguir con esta pantomima, que las candidaturas presidenciales pongan hora y fecha para juntarse y definir en qué marco se discute un programa común y las posibilidades de tener una primaria de la oposición.

¿Y Boric tiene la posibilidad de ganarle a Jadue?

Me genera muchas expectativas la candidatura de Gabriel, en una semana ha logrado algo que muchos veían muy difícil y si el FA se entusiasma en esta tarea y recupera esa mística y épica que tuvimos en la campaña de Beatriz Sánchez podemos tener resultados que nadie espera.

Pero el FA también se ha resistido a la unidad. ¿No hay algo de razón en dudar de sus intenciones?

Las dudas son siempre legítimas, el tema es si uno va a hacer algo para disipar esas dudas o se va a quedar reclamando. Una política responsable tiene que hacer los esfuerzos para disipar las dudas, pero no puedo dejar de conversar con alguien porque presupongo algo.

¿No ves entonces un ánimo en Unidad Constituyente para que haya primarias de la oposición?

En particular desde las dirigencias de sus partidos no veo un ánimo para primarias amplias. A Ximena Rincón le he escuchado que lo importante es fortalecer Unidad Constituyente, ¿pero de qué le sirve al país eso?

Algunos en RD, como usted, tenían harto entusiasmo con la candidatura de Narváez. ¿Ya no tiene posibilidad de conquistar al FA ahora que Boric irrumpió?

El FA con una candidatura como la de Gabriel por supuesto vamos a trabajar porque sea presidente, lo que no obsta que, como dije antes, podamos tener espacios de comunicación con las otras candidaturas de la oposición.