No habrá definición sobre reformas si gana el Rechazo: la dilatada discusión en republicanos

hace 27 minutos Tiempo de lectura: 4 minutos

José Antonio Kast junto a los diputados de la bancada republicana e independientes.

Son el único partido de derecha que no han manifestado disposición a darle continuidad al proceso constituyente si es que gana el Rechazo. El tema supuestamente iba a ser tratado en el consejo general de este sábado, pero finalmente ello no ocurrirá y no habrá un voto político.