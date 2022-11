Nueva Constitución: el zapato chino del oficialismo con el mecanismo del órgano redactor y el ruido que generaron en el FA los dichos de Latorre

La alianza de gobierno está entre la espada y la pared. Mientras el Socialismo Democrático empuja soterradamente evitar las elecciones -y así no sufrir otra derrota electoral que les entregue los escaños a partidos como republicanos o el PDG-, en Apruebo Dignidad se resisten a ceder el punto. El lunes fue el timonel de RD quien mostró una apertura a combinar "modalidades mixtas" entre personas electas y expertos designados, pero sus palabras no cayeron bien en Apruebo Dignidad. A los negociadores se les acaba el tiempo y, como telón de fondo, se asoma la opción de fracasar y no llegar a acuerdo.