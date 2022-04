¿Qué y cuánto rechazar?: El dilema socialista en las tensas horas previas a la votación del informe de Sistema Político

Mientras esta mañana en las afueras del exCongreso un hombre gritaba “no queremos más políticos, no los queremos”, comenzaron a llegar al edificio los convencionales que este miércoles participarán en el pleno de la Convención Constitucional que revisará el informe de reemplazo de la comisión de Sistema Político. Este es considerado clave para la elaboración del proyecto de nueva Constitución.

A partir de las 9.20, arribaron al lugar convencionales de derecha, del Frente Amplio e independientes. Pasadas las 10 de mañana comenzaron a llegar los integrantes del Colectivo Socialista.

Justamente los socialistas son quienes están en la mira de los distintos colectivos y también de los partidos políticos fuera de la Convención, pues hay expectativas respecto de cuántos y qué artículos rechazarán en particular del informe de reemplazo. Al cierre de esta edición, éste fue aprobado en general por 109 votos, y, partir de las 15.00, iniciará su votación en particular .

Este informe incluye una propuesta de presidencialismo atenuado y de bicameralismo asimétrico, que considera la existencia de un Congreso de Diputadas y Diputados y una Cámara de las Regiones -organismo que reemplazaría al Senado-, además de materias como el sistema electoral. El informe fue formulado y firmado por 17 de los 25 convencionales de la comisión de Sistema Político -todos excepto la derecha, el Colectivo del Apruebo y Renato Garín (IND)- que lograron un acuerdo y consiste en la segunda propuesta emitida por la instancia, luego de que el primer informe fracasara en el pleno el pasado 18 de marzo.

El retraso de los socialistas, en todo caso, no fue casual. Los integrantes del colectivo tuvieron una reunión telemática que partió pasadas las 7.30 de esta mañana que tuvo como objetivo abordar cómo enfrentar la votación de esta jornada, que ha estado precedida por intensas tratativas contrarreloj.

En la instancia, según presentes, el debate fue franco e, incluso, algunos fueron más duros que otros respecto a qué posturas adoptar. Sin embargo, no lograron tomar un acuerdo definitivo, y entre los socialistas reconocían que estaban frente a un dilema sobré qué cosas rechazar y de qué magnitud.

El conflicto radica, según explican, en que, por un lado, no quieren vulnerar la palabra empeñada con en el acuerdo alcanzado en la comisión de Sistema Político. Pero por otro, han recibido múltiples críticas por cómo quedó éste, las que apuntan principalmente a que la Cámara Regional tiene pocas atribuciones -cuestión que han empujado con fuerza los senadores PS- y que finalmente quedó establecido un “unicameralismo encubierto”.

En la reunión, que se extendió hasta después del inicio del pleno, los tres convencionales socialistas de la comisión de Sistema Político -Ricardo Montero, Pedro Muñoz y Maximiliano Hurtado- hicieron llegar al resto del colectivo una propuesta: votar a favor la mayor parte de las normas y, en aquellas que pudieran permitir tener mayores facultades en la Cámara de las Regiones, dar libertad de acción.

De hecho, desde el lunes, socialistas transmitieron públicamente qué aspectos quieren mejorar, entre ellos, las atribuciones de la Cámara Regional. “Hay que repensar la manera en que el Congreso de Diputados y Diputadas insiste sobre la mirada regional que representa la Cámara de las regiones. Eso significa revisar la tramitación de la ley y, por sobre todas las cosas, el quórum de insistencia que hoy día establecemos para que el Congreso de Diputados y Diputadas pueda insistir sobre las recomendaciones de la Cámara de las Regiones. En tercer término, sin lugar a dudas, los nombramientos. Hemos definido la lógica de un régimen presidencial, pero ese régimen como lo conocemos no se ha visto reflejado en los nombramientos, ni en las discusiones que hemos visto en la comisión de Sistema Político”, dijo ayer Maximiliano Hurtado (Colectivo Socialista).

Hoy en la mañana, su par César Valenzuela -quien ayer señaló que el informe no “está escrito en piedra” -, insistió en que hay cosas que se deben mejorar, pero reconoció que todavía están analizando cómo votarán.

Como sea, en la cita las diferencias entre los socialistas que integran la comisión de Sistema Político y los que no están se hicieron notar.

Hasta al cierre de esta edición, había una especie de consenso para rechazar algunas materias de las leyes de concurrencia, como también el mecanismo de elección de la Cámara Regional con el objetivo de ingresar indicaciones posteriores para que se elijan conjuntamente con los representantes del Congreso de Diputadas y Diputados. Pero se mantenían diferencias respecto de qué hacer sobre las atribuciones de la Cámara Regional.

En este sentido, uno de los convencionales socialistas comenta que se analizó tanto la opción de rechazar y de aprobar las facultades de la Cámara de las Regiones, siempre con la intención de aumentar sus atribuciones.

Algunos de ellos querían rechazarlas en consideración de que, si se crea la Cámara de las Regiones, no se podría dejar sin atribuciones, por lo que necesariamente habría que volver a discutir este aspecto. No obstante, otra parte del colectivo argumenta que, si se aprueban, está el riesgo de que quede así de forma definitiva. “¡Y cómo va a quedar así!”, se cuestiona uno de los socialistas.

Las mismas fuentes plantean en privado que, en caso de que se aprueben las atribuciones de la Cámara de las Regiones, la opción que analizan es rechazar el mecanismo de tramitación de la ley (proceso de elaboración de las leyes en el Legislativo). Así, creen, los demás colectivos podrían entregar más facultades a esta segunda cámara.

Para algunos convencionales es clave que se resuelva este punto. “La crítica que dijo (José Miguel) Insulza que esto es un ´unicameralismo encubierto´ es así”, comentó esta mañana un socialista en privado.

Como sea, algunos en el Colectivo Socialista esperaban fijar una postura definitiva durante el almuerzo. El dilema, fue transmitido por ellos mismos a algunos convencionales de otros colectivos, con quienes abordaron la votación de esta jornada. Ayer en la noche, de hecho, trataron el tema con personeros de la derecha y del Colectivo del Apruebo, quienes son los que presionan para que se rechace gran parte del Poder Legislativo.

En paralelo, los convencionales de Chile Digno esta mañana hicieron advertencias ad portas de la votación. “Si el PS hoy día quiere rechazar, tendría que hacerse responsable de una decisión que puede poner en juego el diseño del sistema democrático y, en particular, del Poder Legislativo en la nueva Constitución”, dijo Bárbara Sepúlveda, mientras que su par Marcos Barraza manifestó que “ha habido muchas declaraciones del Colectivo Socialista en el sentido de no cumplir con todos los contenidos o al menos no los estructurales de la arquitectura del acuerdo. Por eso hay que ver cómo se comporta la votación”.

Por otro lado, dos convencionales del Frente Amplio transmitían en privado que acordaron como colectivo aprobar el acuerdo, pero que están abiertos a mejorar algunas cosas en particular si es que se rechazan. Según afirma uno de ellos, esa decisión se la hicieron saber a sus pares socialistas.