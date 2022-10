Resguardos en seguridad, reuniones con víctimas de violencia y comunidades mapuche: el cuidado plan de Boric para su primera visita a La Araucanía

Varias minutas informativas ha solicitado la Presidencia de la República a los ministerios relacionados con resolver el conflicto que atraviesa la Macrozona Sur, en los últimos días.

Las gestiones apuntan a preparar con el máximo cuidado el viaje que alista el Presidente Gabriel Boric a la región de La Araucanía, el que podría concretarse la próxima semana, antes de que el Mandatario viaje a Tailandia para participar de la APEC 2022, el próximo martes 15.

En La Moneda ya hay varios equipos trabajando en lo que será la vista del Jefe de Estado a una zona compleja y que le ha traído más de un dolor de cabeza durante estos primeros siete meses de administración y críticas por la demora en arribar al lugar. El objetivo, dicen en el equipo presidencial, es no dejar nada al azar y evitar -dentro de lo posible- que el viaje esté marcado por situaciones similares a las que vivió la exministra del Interior Izkia Siches, en marzo pasado, cuando fue recibida con disparos al aire y cortes de camino al intentar entrar a Temucuicui.

De hecho, las fechas del viaje del Mandatario se han manejado con extremo sigilo por motivos de seguridad. Pese a eso, dicen en el gobierno, el Presidente no solo visitaría Temuco sino que estaría preparando un despliegue mayor.

“No vamos a ir a demostrarle nada a nadie”, dicen en Palacio. El objetivo, recalcan las mismas fuentes, es que la máxima autoridad del país se haga presente en la zona y entregue mensajes y anuncios significativos tanto en materia de seguridad, como de inversión. Además, según las mismas fuentes, la idea es que Boric se reúna tanto con víctimas de la violencia como también de comunidades mapuche.

Por lo mismo, según explican en el gobierno, ya hay equipos desplegados en la región para preparar el camino del Mandatario en la zona. La escolta presidencial, sostienen las mismas fuentes, ha venido haciendo un trabajo anticipado para cuidar su seguridad, al igual que los equipos de avanzada presidencial, quienes se trasladarían en los próximos días a la región. Asimismo, están desplegados en la zona figuras como Víctor Ramos, quien dirige el denominado Plan Buen Vivir, una serie de medidas interdisciplinarias con que el Ejecutivo busca resolver “de manera integral” el complejo momento que vive la región.

De ese Plan, que desde inicios de septiembre quedó en manos de la Segpres de Ana Lya Uriarte, debería tomarse el Mandatario para dar cuenta de los avances que ha habido durante su gestión en materia de diálogo, entrega de tierras y también medidas de seguridad.

El Presidente Boric llegará a la zona en medio de un nuevo estado de excepción que fue aprobado esta semana en el Congreso, pero con duras críticas de sectores oficialistas y, en particular, del Partido Comunista. En el Ejecutivo existe la convicción de que la medida no es la solución de fondo, pero admiten que no hay otra alternativa en este momento para asegurar el Estado de derecho en la zona.

Esta mañana, el presidente de la Multigremial de La Araucanía, Patricio Santibáñez, llegó a La Moneda pidiendo mayor presencia militar en el lugar.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, está impulsando un trabajo prelegislativo para enviar una reforma constitucional que permita al gobierno evitar renovar el estado de excepción cada 15 días -como lo exige actualmente la Constitución- y poder hacerlo cada 60 días, además de proteger derechos como los de reunión. Adicional a ello, la jefa del gabinete ha convocado un dialogo transversal por la seguridad.

Quien también ha apoyado la preparación del viaje del Presidente es el nuevo delegado presidencial de La Araucanía, José Montalva. El exPPD asumió a fines de septiembre tras la salida de Raúl Allard. De hecho, el representante del gobierno en la región estuvo este miércoles en La Moneda sosteniendo diversas reuniones.

Hasta ahora, no se descarta que el Jefe de Estado viaje con algunos ministros sectoriales como el de Obras Públicas, Juan Carlos García, o su par de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, pero aún no estaría cerrada la comitiva que lo acompañará. Al menos la ministra Tohá, quien ya estuvo en la zona hace algunas semanas, no tiene previsto sumarse al viaje.