Se busca defensor: Los 10 candidatos en recta final para suceder a Andrés Mankhe

“Sin defensa no hay justicia”. Ese es el lema de la Defensoría Penal Pública, institución creada con la reforma procesal penal y que brinda asesoría legal técnica a imputados que no puedan costear un abogado privado. Hoy se vive al interior del organismo una jornada clave y es que luego que el Presidente Sebastián Piñera decidiera que no se renovaría el periodo a Andrés Mankhe varios abogados manifestaron su interés en este cargo clave en el sistema penal, y luego de varios filtros ya hay 10 candidatos.

Entre los nombres que La Tercera PM ha podido chequear está de quien sería la favorita del Gobierno. Se trata de la abogada Nelly Salvo quien hasta hace unos meses trabajaba estrechamente con el fiscal nacional, Jorge Abbott. llegando a ser una de sus mujeres de confianza y con mayor ascendencia en las decisiones que tomaba la máxima autoridad del Ministerio Público. En esta carrera, dicen fuentes consultadas, tendría el perfil que busca el Gobierno de una profesional con carrera en diversos organismos como el ministerio del Interior, Justicia, la Fiscalía Nacional y actualmente la Contraloría. “Es una abogada muy transversal”, dice una fuente del Ejecutivo.

Asimismo, en el listado de quienes pasaron a esta última etapa está la abogada Francisca Werth quien actualmente trabaja en el Ministerio Público, podría decirse, “el estimado contradictor” de la Defensoría en las audiencias ante los juzgados penales y el actual gerente de la división de estudios de la Fiscalía Nacional Rolando Melo. En la nómina de foráneos que aspiraron a este cargo, quedó en el camino el ex defensor penal público, ex director de Gendarmería y ex director de la Agencia Nacional de Inteligencia Luis Masferrer.

Otro que trabajó en la Defensoría y que hoy es abogado integrante Corte de Apelaciones de Santiago, es Octavio Pino Reyes, quien posee un doctorando de la Universidad de Alcalá y es master en Investigación Jurídica de la misma casa de estudios. El abogado también busca ser defensor nacional y explicó sus motivaciones. “Se trata de un tremendo desafío y mi motivación es acompañar a una Institución de excelencia, contribuir a dar respuestas acordes a la necesidades de equilibrio y acceso a la justicia de la sociedad”, acotó el abogado. “El respeto de derechos de aquellos grupos vulnerables muchas veces estigmatizados, aportando mi compromiso, sensibilidad, experiencia técnica y dirección necesarios, en los nuevos escenarios legislativos y en un contexto social que demanda la mayor entrega, probidad y transparencia como servidores públicos”, añadió el jurista.

Los internos

Para quienes trabajan en esta institución los favoritos son aquellos funcionarios de carrera que están en el proceso. Se trata de los defensores jefe de diversas regiones del país.

Osvaldo Pizarro, defensor regional del Biobío y también el abogado que representa a Jorge Escobar, tío abuelo del pequeño Tomás Bravo -niño hallado muerto en Caripilún- sostuvo que “soy una persona que se orienta a las personas y quiero que la Defensoría Penal Pública sea una institución de todos y para todos”. A su juicio, hoy “no sólo vamos a intentar resolver su problema jurídico, y quienes acudan a nuestra Defensoría, serán personas escuchadas, visibilizarás y sabrán que nos importan. También se sentirán comprendidas por nuestros equipos”.

“Mi gestión como defensor nacional estará marcada por la innovación y la calidad del servicio”, concluyó.

Claudio Pérez García es abogado desde el año 1996 y magíster en Derecho Penal de la Universidad Católica de Valparaíso. Ingresó el 1 de agosto de 2003 a la defensoría regional del puerto. En conversación con La Tercera, explicó que el desafío será difícil, porque lo que se tendrá que incorporar en el último trimestre de este año es retornar las labores presenciales. Se trata de un desafío no menor, dijo, porque es un periodo muy importante y quien asuma tendrá que incorporar dos criterios que son claves: flexibilidad y gradualidad. “Me interesa la defensa de personas con problemas de salud mental y al defensa de carácter penitenciario, porque creo que además de la labro de defensa, vamos ayudar a aquellas personas que efectivamente son ininputables con todas estas labores de coordinación, no es sólo penal. El nuevo modelo en que estamos trabajando lo que busca es la universalidad”, dijo.

También está Loreto Flores, quien es abogada de la Universidad de Chile y defensora regional metropolitana sur desde 2020. Hoy tuvo la última entrevista para postular al cargo de defensora nacional. “Yo comencé en la Defensoría en 2001 en Antofagasta como profesional de estudios, posteriormente cuando se inició la reforma en Santiago, preferí quedarme en el norte y postular al cargo de jefa de estudio, donde trabajé cerca de siete años. Luego estuve seis años como defensora regional de Antofagasta”, explicó. Dijo que postuló a este cargo, al igual que otros colegas de la Defensoría, por “la trayectoria, los años que llevo dentro de la institución, porque he tenido el privilegio de haber estado en las discusiones más relevantes que se han llevado a cabo dentro la Defensoría y, por lo tanto, creo que puedo impregnar un sello propio que ha llevado la Defensoría”.

Otro de los candidatos internos es Jose Luis Craig Meneses, actual defensor Penal Público de la Región del Maule. El abogado posee un Magíster en Criminología y Justicia Penal de la Universidad Central y un Magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Talca. A su juicio la discusión de la autonomía de la Defensoría Penal Pública seguro será una condicionante muy importante para quien le toque asumir. “Si logramos la autonomía, como es nuestra aspiración desde hace mucho tiempo, buscaremos que la labor del defensor nacional será preparar a la institución para una autonomía que nunca la habíamos tenido. No es lo mismo ser un servicio público dependiente o relacionado con el Ministerio de Justicia y dependiente del Poder Ejecutivo, que ser un originamos autónomo. Hay que tomar muchas definiciones y hay que reestructurar la defensoría y ver cuál será nuestro presupuesto”, explicó. “El estilo que pienso dar a esa conducción es cercano a la gente y los funcionarios y funcionarias, siempre poniendo por delante que si es que se abre la puerta para la autonomía esto será sin hacer ningún sacrificio de nuestra gente con mucha tranquilidad. Siempre de la mano con las asociaciones de funcionarios que ha sido tremendamente exitoso en este último tiempo”, remató.

Raúl Palma es defensor regional de Atacama desde 2013. Hoy también fue entrevistado para el cargo y espera que esta semana ya estén los seleccionados para ser el nuevo defensor nacional. “Me pareció correcto y una opción súper válida desde el punto de vista profesional y personal postular a este cargo. Llevo 18 años en la Defensoría, una institución de excelencia y muy importante para el sistema de justicia penal”. Como motivaciones, señaló que busca “contribuir a la Defensoría y aportar desde la mirada de uno como defensor de regiones y con la trayectoria que uno ha tenido durante todos estos años”.

También en los preseleccionados está Marcos Montero quien oficia como defensor nacional subrogante y que podría seguir en el cargo en caso de ser el elegido.