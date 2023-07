“Tuvo que retirarse urgente”: Mujer imputada por robo de computadores en Desarrollo Social cambia de domicilio ante amenazas

Fue la jornada del 21 de julio que la Fiscalía formalizó a una mujer y a su nieto por el robo a las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social, en medio del cual sujetos que aún no son identificados se hicieron pasar por sobrinos del ministro Giorgio Jackson y lograron sustraer 23 computadores y una caja fuerte.

Todo fue dirigido desde la cárcel por el imputado Miguel Apablaza Suárez (24), mientras que parte de las especies fueron encontradas horas más tarde en el domicilio de Elena Rojas Crespo (60) en Renca. Por lo anterior, y tras ser imputado como autor del robo, el tribunal determinó que el joven quedase sujeto a prisión preventiva anticipada, mientras que ella quedó con arresto domiciliario total por su calidad de encubridora.

Y es justamente en el marco de la dictación de dicha medida cautelar en contra de la adulta mayor que se registran movimientos en la causa, pues recientemente los penalistas que la representan debieron informar de un sorpresivo cambio de casa ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

¿La razón? Está siendo víctima de amenazas que la mantienen amedrentada.

“Mi representada me ha informado que, durante la jornada de ayer, se sintió amenazada en su integridad física, por producirse en dos oportunidades disparos en las afueras de su domicilio”, comunicó por medio de un escrito el defensor Felipe Canales el sábado 22 de julio.

Por ello, como expuso el profesional, la mujer de 60 años “tuvo que retirarse de manera urgente del mismo, trasladándose a casa de un familiar, donde solicita continuar con su medida cautelar”.

De esta forma fue que el martes 25 el juez Jaime Fuica resolvió: “Téngase presente cambio de domicilio de la imputada; regístrese el nuevo domicilio aportado por la defensa en el sistema computacional del tribunal”. Y se ofició, en los mismo términos, a la comisaría de Carabineros correspondiente a la nueva dirección, “para que continúe la vigilancia y control del cumplimiento de la medida cautelar”.

Carabineros mostró los 23 notebooks recuperados tras el robo al Mideso.

“Rencillas anteriores”

Consultado por La Tercera PM, respecto de la determinación, el abogado Francisco Vildoso, también abogado de Elena Rojas Crespo, explicó que todo tiene relación con el momento en que su representada entregaba declaraciones a un medio de comunicación y una seguidilla de balazos quedaron registrados en las cámaras. De ahí en adelante, entonces, sintió que su vida podía estar en peligro, pues además, sabía que estaba involucrada en un caso muy mediático.

Los disparos se habrían producido, como confirmó la mujer a periodistas de T13 y 24Horas que estaban presentes, a raíz de “rencillas anteriores”.

Pese a ello, como Vildoso comentó a este medio, “ella se encuentra bien, aunque obviamente preocupada por la investigación. Ahora está a la espera de que podamos solicitar al tribunal el cambio de medidas cautelares, en atención a una serie de antecedentes sociales que queremos exponer. Ella está a cargo de varios menores de edad y necesita trabajar”.

Respecto de las amenazas que la afectaron, igualmente, precisó: “Fueron disparos, aunque aún no sabemos si obedecen a un amedrentamiento en particular o si se trató de un hecho fortuito”.

Carabineros del OS-9 detuvo a la mujer que tenía en su poder los 23 computadores robados.

Imputada por recibir encomienda

Respecto de los hechos por los cuales fue formalizada, como se divulgó en la audiencia de formalización, Elena Rojas aseguró que sólo hizo caso a instrucciones que recibió por teléfono de parte de su nieto.

Según relató en medio de su declaración -que fue leída por el fiscal durante la audiencia-, Apablaza Suárez la llamó durante la noche del robo y le señaló: “Madre, me puedes recibir una encomienda”. Ella respondió, de acuerdo con el mismo testimonio: “Hijo, no me vayas a meter en problemas, tú sabes que tengo antecedentes y no puedo meterme en problemas”.

Pese a las advertencias, relató, recibió los paquetes sin saber de qué se trataba y luego, viendo la televisión, se enteró de que habían robado computadores desde el Ministerio de Desarrollo Social y que justamente coinciden con el número de elementos que ella había recepcionado.

Con todo, agregó: “Yo creo que le pagaron o le ofrecieron una moneda para hacer esto. No puedo asegurar porque realmente no lo sé, pero lo escuché muy tranquilo por lo que no sabía que esto era algo grave. Yo creo que no sabía lo que estaba haciendo, sino no me hubiese mandado a mí porque lo crié como una madre y además crié a sus hermanas”.