Una acusación de discriminación, una cábala y tensiones internas: los episodios no contados de la campaña

A un día de la elección de los consejeros, cuando las cartas ya están echadas, entre los distintos partidos políticos transparentan cuáles fueron los momentos más complejos de los dos meses de campaña, algunos de los cuales son desconocidos.

El impasse en la franja radical

El 22 de marzo, los candidatos de Todo Por Chile fueron convocados en el Parque André Jarlán para grabar su franja televisiva. Todo iba bien, hasta que fue el turno de Rodrigo Chandía (Partido Radical) -candidato por la Región Metropolitana y activista gay- de ubicarse ante las cámaras.

Fuentes del partido cuentan que su grabación tomó más de lo normal, porque pedía nuevas tomas. En una de ellas, y tras insistirle a la productora, agarró su bandera de la diversidad. Fue en ese momento cuando dos de los otros candidatos del Partido Radical pusieron reparos para aparecer junto a él, según denuncia Chandía.

Desde la directiva del partido, liderada por Leonardo Cubillos, afirman que apenas supieron de lo ocurrido, la comisión de género de la colectividad comenzó a investigar.

Consultado por este medio, Pedro Marchant, quien es candidato por la Región de O’Higgins, señala que “yo me considero víctima, porque este caballero que es como transgénero, cuando terminó la grabación quería que nos pusiéramos detrás de la bandera. La actividad había sido bastante larga, yo estaba agotado. No me puse detrás de la bandera nomás y eso es todo, no hay más. Lo demás es pura interpretación (...). No es que yo lo haya rechazado, porque esas cosas a mí no me incumben ni para bien ni para mal”.

Sobre esta versión, otras fuentes del partido coinciden en que Chandía tardó tanto en su grabación, que varios de los candidatos se molestaron y se alejaron. Sin embargo, reconocen que hubo una descalificación por parte de Pamela Toloza, aunque no aseguran que haya sido lo que el candidato acusa que le dijeron.

Toloza, por su parte, lo niega todo. “Yo lo único que veo de él es un aprovechamiento de esa condición”, dice.

Como sea, Chandía advierte que “yo voy a seguir visibilizando que (...) el partido me quiere silenciar. Después de la campaña voy a seguir hablando, hasta que haya justicia, hasta que haya respeto a la diversidad”.

Rodrigo Chandía en el día de grabación de la franja de Todo Por Chile.

La desazón en la DC por el apoyo de Demócratas a Zaldívar

El 20 de marzo, el partido en formación Demócratas, encabezado por la senadora Ximena Rincón, hizo público su apoyo a tres candidatos al Consejo: Jaime Ravinet (Evópoli), Luigina Pruzzo (Ind.-Evópoli) y Andrés Zaldívar (DC). Anunciaron un punto de prensa en la sede de Santiago del Congreso Nacional, donde tomaron fotos que posteriormente publicaron en redes sociales.

La postal no cayó nada bien en parte de la DC, partido al que Rincón renunció el año pasado. Al interior de la directiva, dos de los vicepresidentes del partido, Aldo Mardones y Francisca Hernández, hicieron ver su molestia en el grupo de WhatsApp de la directiva, que encabeza el diputado Alberto Undurraga.

En el chat, al que tuvo acceso La Tercera, Mardones sostuvo: “Recién me informo que Andrés Zaldívar participó en acto con Demócratas para recibir su apoyo. Me parece impresentable. Me imagino que a lo menos debe representársele este hecho. Sabemos claramente quiénes son y el daño que le han hecho al partido”.

Al día siguiente, escribió: “Buen día. Insisto en definir nuestra posición respecto a la disposición del candidato Zaldívar de recibir públicamente apoyo de Demócratas”. Sin embargo, el asunto no escaló.

Los últimos arengazos y las “cábalas” en Unidad para Chile

—¿Cómo están para el domingo?

—Muy bien. Gran estado de ánimo (...) Siempre optimismo histórico.

Antes de iniciar la cita oficialista en Revolución Democrática (RD), los partidos de “Unidad para Chile” (Apruebo Dignidad, PS y Partido Liberal) sostuvieron una reunión previa. El secretario general del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, en su estilo, confidenció -a raíz de una pregunta de la prensa- que dentro del derrotismo que acecha al oficialismo en la antesala del 7-M, aún mantiene una sana expectativa respecto de los resultados que puedan obtener los candidatos comunistas.

Y es que en el PC apuestan “a ganador” en la región más relevante del país: en la Metropolitana, con la profesora Karen Araya. De cumplirse los pronósticos más pesimistas, podría convertirse en la única representante oficialista de la circunscripción en el Consejo Constitucional.

Karen Araya, candidata PC por la Región Metropolitana.

Por lo mismo, tras el encuentro en Revolución Democrática, Carmona se retiró raudo hacia la sede de la colectividad. Allí lo esperaban los candidatos comunistas de “Unidad para Chile” para compartir un almuerzo con él y otros miembros del comité central de la colectividad, como Daniel Jadue y la diputada y presidenta de las Juventudes Comunistas, Daniela Serrano.

“Enfrentamos este proceso adverso, pero con tranquilidad, porque teníamos hombres y mujeres, cuadros políticos, con raigambre, que no eran ‘inventos de laboratorio’ ni de gabinete. Eran, primero que todo, luchadoras y luchadores (...). El partido ha ganado un colectivo de liderazgos, en el plano público y social en un tema que no es menor: la reivindicación de una nueva Constitución (...). Cualquiera sea el resultado y yo espero que sean muy buenos, esta lucha no termina, hay más batallas políticas”, declaró Carmona en el “último arengazo” del PC.

Lo propio hizo la jefa del PS, Paulina Vodanovic, en el Cap Ducal de Viña del Mar: ayer viernes llegó hasta la Ciudad Jardín, acompañada por el vicepresidente de la mesa, Arturo Barrios, para compartir un último almuerzo antes del domingo con el candidato Marcelo Schilling y su equipo de campaña. También se sumaron los parlamentarios por la zona Tomás de Rementería, Isabel Allende y Nelson Venegas.

De todas formas, el último almuerzo con Schilling no es la única “cábala” que marcó Vodanovic antes del domingo: hasta la cita en RD llegó con un pin en forma de abeja en la solapa de su chaqueta. La timonel PS reveló que era “de la suerte” y un regalo de su par de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Flavia Torrealba.

La tensión interna en la derecha

Chile Vamos.

Varios fueron los momentos de tensión en la campaña dentro de la misma derecha en la disputa de Chile Vamos contra el Partido Republicano. Los apoyos cruzados fueron parte de la disputa de lado y lado.

Un momento de incomodidad fue que el senador independiente en cupo RN, Kenneth Pugh, saliera en un video de apoyo al republicano Antonio Barchiesi en la Región de Valparaíso. También molestó que la RN, Camila Flores, apareciera en un afiche junto al postulante UDI Edmundo Eluchans, pero ella después aclaró que apoya a RN.

Los liderazgos presidenciales también fueron tema de disputa. Durante un viaje de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, de apoyo a candidatos en la Región de Coquimbo, la dirigente de RN, Alejandra Martínez, quien apoya a la candidata Ana María Ahumada, alegó no haber sido avisada. “Reclamé porque hoy estuvo Evelyn Matthei en mi región y el presidente regional/candidato no le avisó a mi candidata”, escribió en el grupo Derecha Social de RN.

A nivel de la interna de RN, también hubo disputas. En el chat de WhatsApp de la comisión política el excandidato presidencial, Mario Desbordes, alegó que se discriminaba a algunos candidatos en la franja televisiva, dando más espacio a ciertos postulantes por sobre otros. De ahí que en esa instancia se pidió formalmente un informe con el “segundaje” de la franja. “Parece que se castiga a unos y se premia a otros. La franja no debería ser un premio a los cercanos”, escribió el comisionado político Marcelo Brunet en el chat de la instancia, mientras que Desbordes agregó: “Qué vergüenza cómo favorecen a los regalones del presidente del partido”.

También en ese chat Desbordes cuestionó el despliegue de la directiva liderada por Francisco Chahuán y Diego Schalper. “¿Cómo se financian los viajes del señor (Francisco) Orrego y de la directiva? Espero la respuesta”, escribió.

Las giras republicanas de Kast

José Antonio Kast.

Un periplo por todo Chile hizo el excandidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, para apoyar a los postulantes al Consejo Constitucional. Según fuentes de ese partido, el exdiputado recorrió todas las regiones de Chile, menos Magallanes.

Por esas zonas acompañó a los postulantes en terreno con el volanteo y también se desplegó en medios locales. ”Los republicanos vienen conmigo”, gritaba como consigna en un video en Tarapacá, subido a redes sociales.

En la derecha estiman que parte de la estrategia del Partido Republicano fue potenciar más la marca de la colectividad que los candidatos locales. En ese sentido es que en Chile Vamos varios transmiten que los postulantes republicanos no tenían tanta fuerza, pero que el apoyo de su líder y el hecho de ser militantes de la colectividad los ayudó.

Esto, a diferencia de lo que ocurrió en Chile Vamos. En esa coalición el despliegue de los liderazgos considerados como presidenciales -Evelyn Matthei, Rodolfo Carter y Germán Codina- fue menor. En esa coalición apostaron más a las figuras propias de los candidatos al Consejo.

Durante las giras, además, Kast marcó pauta a nivel nacional. Por ejemplo, durante su paso por el norte -para abordar el fenómeno migratorio-, el propio gobierno salió a criticar un presunto uso político de este tema.