Por Álvaro Peralta Sáinz, cronista gastronómico.

Cada vez que me encuentro en alguna calle de Santiago con locales que ofrecen shawarma hago el ejercicio de entrar y preguntar si tienen alguno con cordero. La respuesta suele ser la misma: solo hay con pollo o vacuno. Mala cosa, porque el pollo cocinado al estilo shawarma -en finas lonjas pinchadas una arriba de otra y asadas de manera vertical- es verdaderamente incomible, debido a lo seco que queda y sin capacidad alguna de absorber los sabores del resto de los ingredientes que lo acompañan. Con el vacuno la cosa cambia un poco, porque la carne queda más jugosa y se mezcla mejor con el resto de los productos. Aún así, la experiencia no es de las mejores. Sin embargo, tenía en el recuerdo un pequeñísimo boliche en Patronato donde hacían la diferencia teniendo siempre la opción de cordero, así que no me quedó otra que ir a ver in situ qué pasaba por ahí.

Una tarde a mediados de la semana pasada llegué hasta El Gringo, en la calle Antonio López de Bello, y lo primero que pregunté fue -obviamente- si tenían shawarma de cordero. La respuesta fue positiva, así que pedí uno y me instalé en la pequeña barra que da a la pared y esperé mi turno, porque había un par de personas antes esperando por su pedido. Mientras tanto pedí un agua sin gas ($1.300) y al poco rato llegó mi shawarma ($8.200), de exactos 22 centímetros de largo y con su tradicional envoltura de papel de aluminio. Tras sacar un poco de este papel -porque no hay nada peor que mascar un trozo de este- pude darle la primera mordida al shawarma y la verdad es que la sensación fue casi una epifanía, porque aparecía el cordero jugoso y muy bien condimentado más la suma del resto de los ingredientes: tomate, cilantro, cebolla morada, tahini (salsa en base a sésamo y yogurt) más una buena cantidad de aliños que donde El Gringo prefieren no explicitar. El resultado, un bombazo de sabor envuelto en un pan árabe grande y que resiste bien la humedad de esta preparación. Para comérselo sin que vuelva más al plato e incluso para repetirse. De lo más sabroso que he comido en mucho tiempo y -por lejos- el mejor shawarma que se puede encontrar en la capital.

Al final, resultó muy grato constatar que El Gringo sigue siendo uno de los pocos -tal vez el único- local que ofrece shawarma de cordero en Santiago y que, como siempre, lo hace a gran nivel. Además, vale la pena destacar al barrio completo de Patronato, que cada vez tiene más sabores que ofrecer en sus calles. Árabes, coreanos, peruanos, colombianos, mexicanos… todos valen la pena ser visitados con mayor frecuencia.

CONSUMO TOTAL:

$9.500

DIRECCIÓN:

Antonia López de Bello 364, teléfono 989304398, Recoleta.

HORARIO:

Lunes a viernes 9 a 19:15 hrs. Sábado 9 a 17 hrs.

ESTACIONAMIENTO:

En la calle.

PÚBLICO:

Todo público.

EVALUACIÓN:

✮✮✮✮

Calificaciones:

✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver