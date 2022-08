Equidad en comparación con los hombres, pero baja presencia como expertas: la percepción de las mujeres en los medios de comunicación

El rol que cumplen las mujeres dentro de los medios de comunicación ya ha comenzado a ser estudiado a nivel internacional. Así lo demostró la sexta entrega del Proyecto de Monitoreo Global de Medios 2020 (GMMP, por su sigla en inglés), iniciativa de investigación e incidencia sobre género en las noticias y el periodismo. Si bien dentro de su última entrega la encuesta arrojó que entre 2015 y 2020, la aguja avanzó un punto hasta el 25% en la proporción de temas y fuentes que son mujeres, desde la organización advierten que si este escenario se mantiene se necesitarán al menos 67 años más para cerrar la brecha promedio de igualdad de género en los medios de comunicación tradicionales, a nivel mundial.

Para seguir evaluando cuánto se ha avanzado en términos de género y comunicación, la cátedra de Mujeres y Medios de la Universidad Diego Portales (UDP) y Criteria realizaron la primera entrega del estudio sobre “Percepción de la Presencia de Mujeres en los Medios de Comunicación”. El sondeo consideró la opinión de 1.000 personas en todo el país: 500 hombres y 500 mujeres, de 18 a 80 años.

Para Cristian Valdivieso, director de Criteria, el estudio muestra que “fuera de la experiencia directa viendo TV, leyendo diarios o escuchando radio, hay un mundo de prejuicios que tiende a subvalorar la presencia de las mujeres en los medios, particularmente en la TV donde las diferencias entre hombres y mujeres en tanto, se perciben como de bajo sesgo por los televidentes”.

Secciones marginadas en TV

Entre los principales resultados de la encuesta, un 64% de los encuestados percibe la misma cantidad de mujeres como hombres dentro de los noticiarios de televisión abierta.

No obstante, la inequidad resalta en cuanto a la presencia de las mujeres en ciertas secciones de los noticiarios, puesto que un 57% evidencia una mayor presencia de hombres en temas policiales, así como un 74% presencia menos mujeres que hombres en secciones de economía y solo un 36% cree que hay mujeres y hombres por igual en áreas de ciencia y tecnología.

En cuanto al rol y presencia de las mujeres en las noticias, la percepción por parte de los encuestados es más equitativa, donde un 44% ve a las mujeres haciendo un análisis o juicio de experta, mientras que un 52% las percibe bajo el liderazgo gremial.

Paula Escobar, periodista, académica y directora de la Cátedra de Mujeres y Medios UDP, expresa que en términos de representación de género y equidad “podemos ver el vaso medio lleno y medio vacío a la vez. Por un lado, el vaso medio lleno es que ha habido progreso, porque la percepción de las personas, en término general, es que no hay grandes crisis de desigualdad (...). Y el vaso medio vacío es que hay espacios que están muy marginados. Por ejemplo, en el caso de secciones o temas como economía, ciencia, deporte, las personas perciben que hay una menor presencia de mujeres. Eso demuestra un desafío para los medios en temas de cobertura, porque no hay ninguna razón para que no haya una presencia igualitaria en estas áreas o cualquier otra”.

Baja presencia de mujeres como expertas

Otro de los resultados destacados dentro del estudio es la alta percepción de las mujeres como relatoras de una experiencia personal (41%) y haciendo denuncias (48%), en comparación con los hombres quienes se perciben solo con un 12% en ambos casos.

Al mismo tiempo, en términos de atributos de las mujeres en teleseries chilenas, solo un 24% de los encuestados las percibe usando el pensamiento científico, mientras que un 40% las asimila en una actitud de seguridad, cuidado y protección a otras personas. Además, un 34% las ve como mujeres que muestran su inteligencia y belleza.

“En muchos lugares, a pesar de que ha habido avances y transformaciones, éstas son todavía lentas porque persisten patrones históricos de asociación de las mujeres con lo testimonial, biográfico y emocional, es decir, con la esfera privada. Si las mujeres están en esos espacios subrepresentadas y mal representadas lo que sucede es que se perpetúan los sesgos y estereotipos de género, retardando mucho más las posibilidad de lograr una efectiva igualdad”, asevera María de los Ángeles Fernández, doctora en Ciencia Política y presidenta de Hay Mujeres.

Un desafío en términos de diversidades sexuales

El estudio también indagó sobre la presencia de las diversidades sexuales e identidades LGBTI+ en los programas de la TV, concluyendo una percepción sesgada en su representación, puesto que un 43% de los encuestados percibió rara vez o nunca a homosexuales en la televisión, mientras que un 67% notó lo mismo en torno a las personas transgénero.

“Los resultados demuestran una alta insensibilidad en torno a las diversidades sexuales. Ahí hay un desafío pendiente para los medios, de visibilizar sin estereotipos de género, sin prejuicios y luego representarlo correctamente de una manera que sea igualitaria y justa con esos grupos”, expresa Escobar.