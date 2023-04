El exdiputado Germán Becker (RN) espera volver a la primera línea y ser elegido en las elecciones del próximo 7 de mayo. Esta es su revancha luego de alejarse de la esfera pública tras haber perdido las senatoriales de 2017, oportunidad en la que también compitió por La Araucanía.

Hoy es una de las apuestas fuertes de su partido para lograr un escaño en el Consejo Constitucional.

¿Qué promoverá para La Araucanía en la nueva Constitución?

Claramente el tema de seguridad es lo más importante. Tenemos varias propuestas, la Defensoría de las Víctimas, estamos viendo también la posibilidad de que el gobernador pueda tener algunas resoluciones en temas de seguridad. No puede ser que la persona elegida con voto popular finalmente no tenga ninguna injerencia. También una policía de élite especializada para hacer frente al crimen organizado.

¿Qué errores no se deben repetir del proceso anterior?

Haría todo distinto. Y partimos bien, porque partimos distinto todo completo. Con los 12 bordes, el grupo de expertos y un sistema electoral muy distinto al anterior. Ahora, lo importante es que se elija un Consejo que esté dispuesto a dialogar y conversar las cosas de modo de que Chile pueda aprobar esta Constitución, ojalá con un 80%. Si la izquierda dura no quiere aprobarlo no es problema. Y si la gran mayoría está de acuerdo sería un éxito.

¿Y hay algo que recogería de ese proceso?

La verdad es que me gustan muy pocas cosas. Tuvieron muchos errores, en todos los temas se extralimitaron. Acá hubo grupos de interés.Cada uno ponía sus temas y los otros votaban por ellos y así viceversa se iban sumando para aprobar todos los temas de manera maximalista.

En la derecha denuncian terrorismo en La Araucanía. ¿Qué propone en esa línea?

Esta policía especializada en crimen organizado tiene que tener unidades para narcotráfico, otra especializada en temas de terrorismo y tener todos los elementos necesarios para poder actuar. Hubo un atentado acá en la noche y no hay ni una posibilidad de encontrarlos. Porque no hay helicóptero, no usan los drones con visión nocturna. La verdad es que no funciona. Con una policía más especializada, con más recursos y el apoyo del Estado, la verdad es que podríamos terminar con el tema del terrorismo.

¿Cuáles serán sus demandas respecto de los pueblos indígenas que están presentes en La Araucanía?

Yo tengo muy buena relación con los mapuches. Lo primero es el reconocimiento constitucional. Es una deuda que tenemos. Ydespués va a haber que avanzar en el Ministerio de Asuntos Indígenas. En eso hemos quedado atrás. Hay que ver cómo organizamos eso para lograr un ministerio que funcione y que no se dedique solamente a comprar tierras, que la verdad es que ya se están acabando y los agricultores no quieren vender. El tema de la tierra es importante, pero hay que acotarlo a los títulos de merced que existen y no seguirlo dividiendo indefinidamente, porque puede ser que estemos 100 años más, ya se van a acabar todas las tierras de La Araucanía y vamos a seguir debiendo tierras. Eso no es posible.

¿Y no está de acuerdo con temas como la plurinacionalidad, justicia indígena y escaños reservados?

Absolutamente en desacuerdo. Chile es un país unitario y no puede haber justicias distintas. Pero somos un país multicultural y hay que reconocer a los pueblos originarios.

¿Cómo cree que será la relación de Chile Vamos con el Partido Republicano? Se especula que la derecha tendrá más de la mitad en el Consejo, pero que tendrán que dialogar.

Creo que, una vez pasado el 7 de mayo, el Partido Republicano ya no se va a seguir disparando como hasta ahora. Porque los votos que sacan ellos todos los obtienen de Chile Seguro. No le quitan ni un solo voto a ninguna lista de izquierda. Considero que después tenemos que poner la pelota al piso, conversar. Ver en qué cosas estamos de acuerdo, qué cosas son intransables y analizar si podemos llegar a acuerdos. Tenemos que trabajar unidos.

¿Piensa que ellos están por boicotear el proceso o mantener la Constitución como está?

Yo he estado escuchando y hablando con algunos candidatos republicanos. Son gente que no tiene mucha experiencia en constituciones, mucho menos en leyes. Pero son buena gente en general, y creo que van a entrar en razón. Pienso que José Antonio Kast, si quiere llegar algún día a tener una votación importante para la Presidencia, va a tener que moderar su discurso y hacerlo más hacia el centro. Por lo tanto, tengo confianza en que los republicanos van cambiar el discurso y podremos trabajar juntos. No sé si todos.

¿Coincide con la estrategia de arremeter contra la ministra del Interior? Ella ha promovido el estado de excepción en La Araucanía.

Es una facultad que tiene el Congreso. Las interpelaciones son para saber qué se está haciendo. Si bien la ministra Carolina Tohá ha tenido una actitud distinta, los resultados no han sido muy distintos. La delincuencia, el narcotráfico se han mantenido igual, o incluso peor. Es bueno interpelarla para saber qué está pensando y qué quiere hacer.

Usted fue diputado, ¿está a favor de los cambios de la Comisión Experta sobre poner umbral de votación y quitar escaños a parlamentarios que se vayan de sus partidos?

El sistema electoral ha permitido la atomización de la Cámara de Diputados, lo cual es nefasto para cualquier gobierno. Para cualquiera es imposible lograr consensos con 21 partidos políticos, muchos de los cuales tienen un diputado. Hay que darles más poder a los partidos, en eso estoy de acuerdo.