La hija de Kim Jong-un: ¿Se está preparando a una posible sucesora?

La presencia de la hija del líder norcoreano Kim Jong-un tres eventos públicos en los últimos meses ha desatado una serie de especulaciones de que la niña podría estar siendo preparada para suceder a su padre.

Los medios estatales del país no revelaron el nombre ni la edad de la niña, que se cree tiene alrededor de 9 o 10 años, a quien solamente calificaron como la hija “más querida” del líder.

Las últimas fotos de la agencia KCNA no tenían fecha, pero decían que Kim y su hija se encontraban frente a una multitud “llena de pasión y felicidad ilimitadas” que expresaba la “más alta gloria y una ardiente reverencia por él”.

En una reunión del comité parlamentario a puertas cerradas, el Servicio de Inteligencia Nacional señaló que cree que al llevar a su hija a lugares públicos, Kim pretende mostrar a los norcoreanos su determinación de realizar otra ronda de transición de poder hereditario.

Corea del Norte no es una monarquía. Su máximo líder supuestamente es elegido a través de un congreso del Partido de los Trabajadores. Pero los Kim han dirigido el país como una empresa familiar desde su fundación al final de la Segunda Guerra Mundial, indica el diario The New York Times.

Tanto el abuelo como el padre de Kim Jong-un gobernaron hasta su muerte. El actual líder, que cumplirá 39 años mañana, ya ha estado en el poder durante 11 años y no se espera que lo abandone pronto.

Esta fotografía proporcionada el 19 de noviembre de 2022 por el gobierno de Corea del Norte muestra al líder norcoreano Kim Jong Un, a la derecha, y a su hija en el lugar del lanzamiento de un misil en el Aeropuerto Internacional de Pyongyang en Pyongyang, Corea del Norte, el viernes 11 de noviembre. Foto: AP

El diario indica que la especulación sobre la sucesión comenzó después de que Corea del Norte lanzara su misil balístico intercontinental Hwasong-17 el 18 de noviembre en una de las pruebas de armas más importantes del país. Al día siguiente, los medios estatales de Corea del Norte informaron que Kim vio el lanzamiento con su hija y publicaron fotos de la niña con una chaqueta blanca acolchada, sosteniendo la mano de su padre mientras caminaban por el sitio de prueba.

Días después, la Agencia Nacional de Inteligencia de Corea del Sur identificó a la joven como Kim Ju-ae, la guagua que la estrella retirada de la NBA, Dennis Rodman, dijo que le permitieron cargar cuando conoció a Kim en Pyongyang en 2013. “Sostuve a su bebé Ju-ae y también hablé con (la esposa de Kim). Él es un buen padre y tiene una hermosa familia”, le dijo Rodman a The Guardian en esa ocasión.

La aparición pública de Ju-ae marcó la primera vez que Pyongyang confirmó que Kim tenía un hijo. Hasta su debut en los medios estatales, los norcoreanos comunes nunca habían visto a ninguno de los hijos de su líder.

En julio de 2012, Corea del Norte confirmó que Ri Sol-ju era la esposa de Kim, un mes después de que se la viera por primera vez en público con él.

Desde entonces, los medios de Corea del Sur han especulado con que la pareja tiene tres hijos (dos niñas y un niño) y que Ju-ae es la mayor.

En esta foto proporcionada por el gobierno de Corea del Norte, el líder norcoreano Kim Jong Un, centro, asiste a una ceremonia de donación de un sistema de cohetes de lanzamiento múltiple supergrande de 600 mm en un jardín de la sede del Partido de los Trabajadores de Corea en Pyongyang, Corea del Norte. Sábado, 31 de diciembre de 2022. Foto: AP

Michael Madden, experto en Corea del Norte del Centro Stimson en Washington, dijo a la BBC que la aparición pública de la joven puede ser un mensaje de Kim Jong-un de que “la cuarta generación de sucesión en el poder vendrá a través de mi línea (de sangre)”.

En la misma línea, Edward Howell, profesor de política en el New College de la Universidad de Oxford, dijo al diario The Sun que es “demasiado pronto para decir” si la están alineando. A su juicio, mostrarla en público es una señal clara de que no tiene intención de ceder el control en el corto plazo.

Howell, cuya experiencia en investigación se centra en la península de Corea, le dijo a The Sun: “Mostrar a Kim Ju-ae en los transportes públicos es un mensaje claro: el régimen de Kim llegó para quedarse”.

“Es probable que las fotos formen parte de un programa cuidadosamente elaborado para mostrar a los norcoreanos que Kim Ju-ae se convertirá en el sucesor”, indicó a The New York Times, Cheong Seong-chang, investigador de larga data de la familia Kim en el Instituto Sejong en Corea del Sur.

El líder norcoreano, Kim Jong Un, se reúne con representantes del Sindicato de Niños Coreanos (KCU) del gobernante Partido de los Trabajadores de Corea del Norte en Pyongyang, Corea del Norte, en esta foto publicada el 1 de enero de 2023 por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA). Foto: Reuters

En todo caso, existe el consenso de que si Kim eligiera a una hija en lugar de un hijo como su heredero aparente, sería un movimiento muy inusual en un país que es profundamente patriarcal. Y recuerdan que el propio Kim era una elección poco probable para convertirse en el líder de Corea del Norte.

Esto porque como el menor de tres hijos, Kim superó a sus hermanos cuando su padre, Kim Jong-il, y lo eligió como sucesor, según los analistas.

The New York Times señaló que si bien el liderazgo del Norte es predominantemente masculino, el régimen de Kim incluye algunas mujeres prominentes, como la presentadora de TV Ri Chun-hee, la ministra de Relaciones Exteriores Choe Son-hui y la hermana y portavoz de Kim, Kim Yo-jong, de 35 años, una suerte de confidente del líder, quien ha emitido una serie de amenazas beligerantes contra Corea del Sur en los últimos meses.

“Si Kim Jong-un se debilitara o falleciera, probablemente veríamos un liderazgo colectivo de élites norcoreanas con Kim Yo-jong en el centro tomando las decisiones clave”, dijo Madden.b