La Moneda ajusta su libreto para enfrentar el proceso constitucional

El domingo de la semana pasada el Presidente Gabriel Boric manifestó su preocupación por el rumbo del proceso constitucional. En entrevista con Mega, afirmó que el trabajo que está imponiendo la mayoría del Partido Republicano “se aleja de la posibilidad de tener una Constitución que sea una casa común”.

La declaración del Mandatario, en plena conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, no fue casualidad. Esta semana todos los ministros del comité político -Carolina Tohá, Álvaro Elizalde, Camila Vallejo, Mario Marcel, Antonia Orellana y Jeannette Jara-, además del ministro Luis Cordero, abordaron la preocupación del curso de un proceso que ha enredado la estrategia del gobierno de mantenerse lo más alejado posible, para evitar a toda costa los errores de la Convención Constitucional y el triunfo del Rechazo.

Pese a que ya algunos ministros y el mismo Mandatario habían dado algunas señales, y también declaraciones, en los partidos políticos del oficialismo reconocen que esta semana algo cambió y que fue evidente cómo los jefes de cartera más importantes de La Moneda se involucraron en el debate con más soltura. Algunos lo hicieron a través de declaraciones públicas y otros en reuniones internas con directivas y parlamentarios de los partidos políticos.

VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

En La Moneda, el plebiscito constitucional del próximo 17 de diciembre, en donde se votará “A Favor” o “En Contra” de la propuesta que emita el Consejo, asoma -junto a la negociación de las reformas- como el tema más importante en el término de este 2023, ya que es un tema que involucra directamente a Boric, quien apostó todo su capital político en el acuerdo del 15 de noviembre de 2019.

Por eso, cómo llevar este proceso se ha convertido en un verdadero rompecabezas para el gobierno, porque el fracaso podría significar una nueva derrota histórica para el sector.

En La Moneda aseguran que Boric no se va a restar del debate y va a participar, porque, pese a que el pesimismo abunda cada vez más fuerte en el oficialismo, aún tiene la esperanza de que el Consejo pueda entregar un texto que apruebe. Es más, el Mandatario ya dijo que estaría a favor si es que la propuesta fuera el documento elaborado por la Comisión Experta. En todo caso, en el gobierno aseguran que, pese a la evidente mayor soltura en las declaraciones sobre el proceso, no se involucrarán directamente en las negociaciones.

Esto obedece a que la idea no es convertir el 17-D en un plebiscito al Ejecutivo, como ocurrió el 4 de septiembre de 2022 (donde sufrieron su primera gran derrota con el triunfo del Rechazo), porque eso podría jugarles en contra en la votación.

De hecho, en términos formales, la encargada del seguimiento de la discusión constitucional es Javiera Ascencio, jefa de la División de Estudios de la Segpres.

La preocupación

Este martes, los ministros Álvaro Elizalde y Carolina Tohá almorzaron con los comités de senadores del Partido Socialista y el PPD. Uno de los temas abordados en la conversación fue el debate constitucional, en donde los jefes de cartera coincidieron con las inquietudes de los parlamentarios. Es más, este viernes, el ministro Segpres llamó a los partidos a estar “a la altura para que el texto represente al conjunto de la sociedad chilena y no a un sector determinado”.

Antes los demás secretarios de Estado ya habían manifestado su preocupación, como el ministro Marcel y la ministra Jeannette Jara. También lo hizo la ministra Camila Vallejo. “Lo que hemos dicho desde el principio es que el debate sea lo más inclusivo posible, que no se imponga solo un sector, donde la derecha tiene una alta responsabilidad al ser mayoría, y que no se repita el que sintamos que la propuesta de texto constitucional representa solo una mirada”, comentó este miércoles la vocera, quien agregó que prefería no adelantarse a emitir juicios aún.

FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Quien sí se atrevió a opinar más directamente fue la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. “El anteproyecto constitucional de los expertos lo aprobaría mañana a ojos cerrados. No así con varias normas. Me preocupa mucho el retroceso que hay (…), lo de las buenas costumbres suena a 1870″, dijo en Radio Infinita, dejando en evidencia una de las estrategias que las autoridades y directivas de Apruebo Dignidad y del Socialismo Democrático ya evalúan: si el proceso fracasa, buscar algún mecanismo para insistir en el texto elaborado por los comisionados.

03/08/2023 ANTONIA ORELLANA, MINISTRA DE LA MUJER FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Esto, pese a que el Mandatario dijo, en junio pasado, que si fracasa la redacción del texto, “durante nuestro gobierno no habría condiciones para llevar adelante un nuevo proceso”.

El libreto de los partidos

Tras dos intentos fallidos, este viernes los partidos del oficialismo zanjaron que el próximo lunes 9 de octubre realizarán un cónclave en la sede de Convergencia Social, en donde el principal tema a discutir será la postura del sector para enfrentar el plebiscito del 17 de diciembre.

La convocatoria -a la que acudirán cinco representantes por cada uno de los 10 partidos- ocurrirá a solo dos días de que el Consejo Constitucional le entregue su propuesta de nueva Constitución a la Comisión Experta.

Por lo mismo, esa fecha asoma como el día en que la mayor parte del oficialismo buscará marcar una postura mucho más nítida de cara al 17-D. Esta idea fue remarcada ayer por el presidente de Comunes, Marco Velarde: “Tenemos un análisis bien crítico sobre el rol de conducción de los republicanos, que se han aprovechado de ser mayoría (...). Se están burlando y cometiendo errores más graves que en el proceso pasado. Como oficialismo vamos a zanjar una postura a inicios de octubre. Si no hay un giro radical, lo que salga de este proceso no va a definir cuál es nuestra Constitución”.

Mario Téllez / La Tercera

El presidente de Convergencia Social -tienda en la que milita Boric-, Diego Ibáñez, complementó que “espero que quienes tengan mayoría no se la farreen. Hay poca conciencia de empatizar con los derechos ciudadanos y en ello están al debe. Nosotros vamos a luchar hasta el último minuto”.