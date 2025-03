Osvaldo Andrade, expresidente del Partido Socialista: “El PS y el PPD deberían tener una sola candidatura en la primaria”

La semana en que Michelle Bachelet se bajó y Carolina Tohá se subió a la carrera presidencial, el expresidente del Partido Socialista (PS) Osvaldo Andrade insta a su colectividad a presentar una carta común con el PPD en las primarias del oficialismo.

Puede ser Carolina Tohá o puede que no, dice. Lo importante, agrega, es que el candidato gane. En ese sentido, plantea que no se puede descartar a Claudio Orrego como abanderado.

Tiempo atrás señaló que no tenía duda de que Bachelet evaluaba competir. ¿Por qué cree que declinó?

En evaluación deben haber estado las encuestas y la valoración que hacen de ella, la responsabilidad política. Pero, al mismo tiempo, su convicción es que es tiempo de una renovación.

¿Por qué cree que ella lo pensó?

Hubo una presión inequívoca de los partidos del oficialismo, también del PS, para que revaluara su opinión. Lo pensó, lo evaluó y tomó la decisión que conocemos. Francamente, no le daría más vuelta al asunto. Hay una decisión tomada y hay que hacerse cargo.

¿Cómo así?

El desafío del progresismo es mirar las cosas desde el objetivo. Necesitamos una candidatura única que enfrente a la derecha, una lista parlamentaria competitiva. Esos objetivos políticos deben ser la preocupación. Hay que ordenar las cosas en función de ese objetivo político: una sola primaria en que concursen todas las alternativas y que de allí surja esta candidatura común. En esa primaria, en mi opinión, el PS y el PPD deberían tener una sola candidatura.

¿Sea PS o sea PPD?

Quien sea ese candidato, lo tienen que resolver ambos partidos.

¿Tohá?

Habrá que verlo, porque es una discusión que está recién iniciando. Ella ha hecho un esfuerzo, renunció a Interior, y habrá que considerar esa decisión. Pero la decisión política hoy es que el PS y el PPD concursen en esa primaria con una sola candidatura. Y, si usted me permite, creo que es tiempo de que el PPD tome la decisión de reincorporarse al PS de una vez por todas, que se retome la vieja idea, somos un solo partido: el PS. Facilitaría mucho esa sola candidatura.

¿Antes de la elección?

No veo razón alguna para posponerlo.

El PPD se resiste a esta idea...

En el PS también, pero no se sostiene que existan los dos.

¿Esto se ha vuelto a plantear en la interna?

En el PS la centralidad hoy está en las elecciones internas del 16 de marzo. Pero este tipo de discusiones van a estar presentes.

¿Por qué al PS le cuesta entusiasmarse con Tohá?

Francamente no lo sé. El PS es un partido viejo, de 90 años. Las decisiones que toma siempre son un tanto lentas. En consecuencia, estos procesos tienen que tener maduración. Creo que impactó mucho el error de la candidatura de Guillier. No tengo nada contra él, pero fue una decisión política equivocada. Ese es un factor que influye. En el caso específico de Carolina, no veo razón alguna para que exista esa animadversión. Ella es hija de un militante relevante del PS que fue asesinado en dictadura. No solo merece nuestro respeto, sino que nuestro afecto. Estos procesos hay que ganárselos, se necesita conversación, diálogo y muchos gestos.

La comisión política PPD los instó a apoyar a Tohá como la carta de ambos, y fue mal recibido.

Ese fue un profundo error. Es no conocer al PS. El propósito era interesante, pero estas cosas se miden por el resultado. Si salió para atrás, estuvo mal hecho.

Es llamativo que el PS muestre resistencia sin tener una candidatura clara.

Es una resistencia más construida desde lo mediático que desde lo real. Yo la entendería en la medida en que uno tuviera una alternativa. Y pareciera que eso no existe. Hay que sentarse a conversar. No desde el prejuicio, sino que desde la necesidad. Nosotros necesitamos una candidatura común. Si es Carolina Tohá o no, eso tiene que conversarse entre las direcciones de los partidos. Y hay que hacer mucho gesto, porque la política tiene que ver con ritos, con afectos.

¿Hace falta un gesto de Tohá?

Yo no voy a hacer críticas a nadie. Lo que digo es que hay que hacerlo, pero no es una responsabilidad solo de ella, porque en esta situación estamos todos involucrados.

¿A usted le gusta ella como candidata?

Yo soy de la vieja escuela, que piensa que el mejor candidato es el que puede ganar.

En el oficialismo sugieren que la damnificada por la reflexión de Bachelet fue Tohá. ¿Cree que la perjudicó?

Esa afirmación me parece una frivolidad. Entonces, ¿por qué no se tomó la decisión antes? Los problemas que tenemos son otros. Lo demás, música.

O sea, no es que Bachelet se haya demorado en descartar, sino que Tohá se demoró en decidir.

Es que da lo mismo. Son discusiones inútiles.

¿Es una debilidad del PS no tener un liderazgo que ofrecer que no sea Bachelet?

Es un problema general de las nuevas generaciones políticas. Y echarles la culpa a los de antes es un profundo error, es echarle la culpa al empedrado. Tanto que alegan, que alegan, pero, bueno, esta es la oportunidad, pues.

Pero la última candidata del PS en una primaria fue Bachelet en 2013...

A lo mejor el PS tiene que hacer un juicio respecto de eso. A lo mejor esto de intentar ser siempre el articulador del progresismo lo ha llevado a rescindirse de aspiraciones. Cuando uno quiere ser el articulador, cede identidad. El déficit del socialismo es que ya no se vislumbra como el partido de los trabajadores. Más bien está vinculado con el sector medio y de Ñuñoa, compite con el Frente Amplio en eso. Cuando hagamos ese esfuerzo, los liderazgos van a ser más nítidos.

¿Cuál es el problema del PS en términos de renovación?

Hemos querido representar demasiadas identidades. Somos el partido del trabajo, del feminismo, del medio ambiente, de los pueblos originarios, de las diversidades sexuales, del animalismo. Yo no quiero desprestigiar ninguna de estas alternativas, pero los partidos tienen que tener una identidad básica. Yo entré al PS porque mi papá me contó que era el partido de los trabajadores.

¿Cuán entusiasmado está el PS con Claudio Orrego como eventual candidatura?

Yo creo que es una alternativa que a varios socialistas les parece interesante.