Admisión 2022: lo que necesitas saber para postular a la universidad

El despertador de muchos sonará a las 7.55 horas el 11 de enero próximo, porque los resultados de la Prueba de Transición (PDT) estarán en línea a las 8.00 horas en punto. Apenas sesenta minutos más tarde se dará inicio al proceso de postulación, de modo que el día se volverá, sin duda, uno de los más agitados del año para los miles de jóvenes que cumplen con los requisitos para optar a una carrera en las 45 universidades adscritas al Sistema de Acceso a la Educación Superior.

Las postulaciones cerrarán el 14 de enero y los seleccionados se publicarán el 24 del mismo mes, para, al día siguiente y hasta el 27, abocarse al primer período de matrícula. Desde el 28 enero hasta el 3 de febrero, en tanto, se realizará la segunda etapa de matrícula.

“Queremos que el proceso de postulación a las universidades adscritas al Sistema de Acceso se haga de la manera más fluida posible y para eso es importante que los estudiantes cuenten con información pertinente respecto de las alternativas de carreras que pueden seguir, así como de los requisitos que ellas exigen”, explica Juan Eduardo Vargas, subsecretario de Educación Superior del ministerio del ramo.

Para eso, la plataforma acceso.mineduc.cl es de gran ayuda; en ella los postulantes podrán ver la información relativa a una oferta de más de 2.800 carreras y 160 mil vacantes a lo largo del país, además de acceder a simuladores de puntaje ranking y postulaciones. Adicionalmente, podrán acceder a información relativa a la empleabilidad y de remuneraciones promedio de los titulados de las diferentes carreras.

Según Leonor Varas, directora del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre), de 226.523 postulantes que rindieron las pruebas el año pasado, 113.034 ingresaron a las 43 universidades adscritas al Sistema de Acceso en esa oportunidad (esta vez son 45). “Este número no incluye a quienes ingresaron por vías especiales, que pueden llegar a ser el 20% de la matrícula de primer año y en el caso de las universidades de las regiones extremas puede llegar al 25%”, aclara.

CÓMO POSTULAR

La postulación debe contemplar un orden que es sumamente estratégico y que a simple vista es obvio, pero no lo es tanto dado el gran número de jóvenes que erran al momento de hacerlo. Independientemente de su puntaje y las ofertas que hagan las universidades, el o la estudiante deben postular en primer lugar a la carrera que quieren ingresar. ¿Por qué? Porque se producen movimientos en la selección y puede darse el hecho de que, habiendo podido quedar en lista de espera, ésta haya corrido. También es necesario recordar que si quedan en una carrera (ya sea su elección número 1, 2, 3, etc.), las demás quedan eliminadas. Así, si no se matricula en la carrera en la que quedó seleccionado(a), no tendrá ninguna otra opción.

Desde la Subsecretaría de Educación Superior informan que se debe realizar este proceso a través de la plataforma electrónica única: acceso.mineduc.cl, mediante la cual podrán postular a las carreras en cualquier universidad adscrita al Sistema de Acceso, siempre que cumplan con los requisitos de habilitación mínimos para ellas. Se puede marcar un máximo de 10 carreras que tienen que ser ordenadas de mayor a menor preferencia.

“Pueden postular todas las personas que rindieron las pruebas de Comprensión Lectora y Matemática, además de una de las dos pruebas electivas -detalla Juan Eduardo Vargas-. Además, deben haber obtenido un puntaje promedio entre las pruebas de Comprensión Lectora y Matemática de 450 puntos o más, o bien tener un NEM que los ubique dentro del 10% superior de su promoción en su establecimiento educacional. Los estudiantes deben tener presente que se pueden utilizar los puntajes obtenidos en la PDT del proceso de admisión 2021″.

Para quienes deseen postular a una carrera de pedagogía existen requisitos especiales que pueden ser revisados en https://acceso.mineduc.cl/portal-pedagogias/.

Con el propósito de orientar en esta decisión, el Sistema de Acceso pone a disposición los simuladores de Puntaje Ranking y de Postulaciones en acceso.mineduc.cl, donde se ingresa con nombre de usuario y contraseña respectiva.

Informarse bien es fundamental, y lo recalca la directora del Demre: “Por ejemplo, sobre los años de acreditación y otros indicadores de calidad, además del campo laboral de las distintas profesiones. Hay que imaginarse trabajando en algo, después de concluir los estudios, lo que no es fácil a los 17 o 18 años”.

Recomienda ensayar con el ‘simulador de postulaciones’ que estará disponible en su sitio web hasta el viernes 7 de enero de 2022. Al postular, insiste, deben incluir las carreras de su interés en estricto orden de preferencia.

Las casas de estudios se aprestan para darle forma a un trabajo para el cual se preparan durante todo el año. Un ejemplo es la Universidad Andrés Bello: Luis Vidal, director nacional de Difusión de esta casa de estudios, que forma parte del Sistema de Acceso a la Educación Superior, señala que la institución vive el proceso de admisión como una gran oportunidad para apoyar a los futuros estudiantes y sus familias en la elección de una carrera. De ahí que cuentan con ferias de postulaciones en cada región donde tienen presencia y donde tutores y alumnos de la propia Universidad orientan a los estudiantes sobre qué carrera elegir.

Junto a ello, cuentan con un simulador de becas y beneficios, el que guía al estudiante para que éste sepa en qué condiciones podría ingresar a la Universidad. Las becas UNAB son complementarias a las entregadas por el Estado, por lo que los estudiantes pueden financiar su carrera tanto con ayuda estatal como con la proporcionada por la institución.

El jefe del Departamento de Admisión y Matrícula de la Universidad de La Serena (ULS), Gonzalo Honores, señala que se ha evidenciado que muchos estudiantes pierden sus opciones por cometer errores en el proceso de postulación. “Muchas veces no seleccionan la carrera que más desean en primera preferencia, dejándose llevar por ofertas o beneficios que ofrecen otras instituciones por seleccionarlas en primer lugar, sin recordar que al quedar seleccionado en primera opción, las que siguen se anulan”.

Honores aconseja realizar los procesos con calma, respetando también el calendario de matrícula. “Los postulantes seleccionados se deben matricular los primeros tres días (25, 26 y 27 de enero). Luego se habilitarán las listas de espera y repostulación de las vacantes aún disponibles. Nuestro proceso de matrícula es completamente online, no tienen que dirigirse a nuestras dependencias por el contexto actual de pandemia, y lo hemos optimizado para hacerlo lo más simple y ágil posible”.

GRATUIDAD Y BENEFICIOS

Aparte de la gratuidad, a la que están adscritas algunas instituciones de enseñanza superior, existen múltiples programas de ayuda económica para el estudiante de parte de las universidades.

La directora del Demre, Leonor Varas, indica que existe una publicación en su web con toda la información de los servicios y beneficios estudiantiles para el proceso de admisión 2022: portal.beneficiosestudiantiles.cl

La Universidad Andrés Bello cuenta con un completo programa de becas, que se basa en el mérito académico y criterios socioeconómicos, y que incluye rebajas de hasta el 100% en el arancel anual. Entre éstas destaca, la Beca de Matrícula a la Primera Preferencia, que cubre el 100% de la matrícula para el año 2022 a aquel alumno que haya postulado en primera opción a UNAB.

“Adicionalmente tenemos 31 programas donde todo aquel postulante que tenga un promedio igual o superior a 700 puntos entre Lenguaje y Matemática podrá contar con una beca de 100% de arancel durante la duración formal de su carrera -dice Luis Vidal-. Entre estos programas se cuentan Terapia Ocupacional, Administración en Ecoturismo y Entrenador Deportivo en nuestras tres sedes, y Fonoaudiología en Viña del Mar y Concepción”.

Por ser una institución estatal y acreditada, la ULS está adscrita a gratuidad y los estudiantes beneficiados pueden cursar cualquiera de sus carreras. La postulación a gratuidad se realiza a través del Ministerio de Educación, completando el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS), en fuas.cl o en acceso.mineduc.cl

Además, indica Gonzalo Honores, “por intermedio de la Dirección General de Asuntos Estudiantiles, los alumnos tienen acceso a becas de alimentación, de mantención y apoyo en dinero, y becas de materiales. La universidad cuenta, asimismo, con un jardín infantil para estudiantes que son padres”.

La Universidad de Concepción (UdeC) -adscrita a gratuidad- cuenta con una política de entrega de beneficios propios a sus estudiantes, atendiendo al rendimiento académico que han demostrado, a su condición socioeconómica o también a su desempeño deportivo, según explica la directora de Docencia de esa casa de estudios, Carolyn Fernández. Una de las becas más solicitadas es la llamada Enrique Molina Garmendia, que exime a los y las alumnas del pago del arancel de matrícula, otorga residencia y asigna fondos para alimentación y para adquisición de materiales de estudio.

INGRESOS ESPECIALES

Las universidades pueden tener hasta un 20% de la matrícula de primer año destinada a ingresos especiales y cada una define esos procedimientos. En regiones, ese porcentaje puede llegar a un 25% incluso. Algunas tienen cupos de equidad, otras para deportistas, para pueblos originarios, para extranjeros, para personas con capacidades diferentes, etc.

En esa línea, UNAB cuenta con 14 vías de ingreso que reconocen distintas habilidades que se buscan en los estudiantes universitarios. “Este sistema alternativo se denomina Admisión Directa y se aplica, en general, a quienes cuenten con un promedio de notas de enseñanza media destacado, estudiantes con aptitudes como deportistas o artistas, alumnos que estén o hayan cursado estudios superiores, alumnos con estudios secundarios en el extranjero, entre otros”, informa el director Nacional de Difusión.

La ULS posee cinco tipos de ingresos especiales, los que no están destinados a estudiantes que recién egresan de cuarto medio. Son de Transferencia (cambio de carrera); Traslado (hacia la ULS); Titulado; Extranjero, y Situación de Discapacidad debidamente acreditada en el Registro Nacional de Discapacidad.

La UdeC, en tanto, cuenta con 23 sistemas de ingresos especiales que reconocen un amplio espectro de talentos y condiciones de postulantes, en el área deportiva, artística y científica. La mayoría de estos sistemas requiere que los postulantes hayan participado del proceso que administra el Sistema de Acceso, es decir, deben haber rendido la PDT y encontrarse en la lista de espera de la carrera de su interés. Sin embargo, hay vías especiales que privilegian el rendimiento en enseñanza media o los resultados en pruebas como el Bachillerato Internacional.

“¿Y SI NO QUEDO?”

A partir de 2022 existirá la opción de rendir la PDT dos veces al año, por lo que bajará la presión de quedar en la universidad y carrera que se deseen. Sin embargo, la postulación seguirá realizándose una vez al año.

Si se rindió la PDT en 2020 y también este año, los puntajes son válidos para las admisiones de 2022. Si se dio en 2021 y también en el próximo invierno, hay validez para la admisión de 2023.

El subsecretario Vargas afirma que los procesos hay que tomarlos con calma. “Es importante considerar que quienes están esperando los resultados de la PDT no se juegan todo su futuro académico en el próximo proceso de postulación centralizada, ya que existen otras vías de admisión a las universidades que no exigen necesariamente la obtención de determinados puntajes.

Y, adicionalmente, tienen la posibilidad, en pocos meses más, de volver a rendir la o las pruebas de admisión que determinen en la nueva aplicación de invierno si no obtienen los puntajes que esperaban, sin la necesidad de tener que esperar todo un año para volver a darlas”.

Fue su subsecretaría la encargada de reemplazar la PSU por la PDT, entre otras medidas destinadas a mejorar y equilibrar el acceso a las universidades.

¿Es mejor la PDT? Leonor Varas, del Demre, asegura que sí: “Es una mejor prueba que la PSU, más justa y de mayor precisión. La PDT cubre menos contenidos que la PSU. Eso la hace más justa, pues no preguntamos aquello que un sector de la población no tuvo la oportunidad de aprender. Pero no se trata de una prueba más fácil que la PSU por tener menos contenidos. Al contrario: las preguntas que evalúan saber aplicar esos contenidos tienen una mayor demanda cognitiva. Y eso es muy importante para predecir el éxito académico en la universidad”.

La próxima Prueba de Transición -llamada también ‘De Invierno’- será la última, porque a fines de 2022 ya se aplicará un nuevo test. Pero trae noticias consigo. La directora del Demre adelanta: “Tal vez lo más novedoso sea su existencia misma, que permitirá que los jóvenes aminoren la ansiedad frente a una prueba de altas consecuencias, al contar con más oportunidades de rendir. Otra novedad es que se eliminará la obligatoriedad de inscribir las pruebas de Matemática y Comprensión Lectora y, al menos, una electiva, ya sea Ciencias, o Historia y Ciencias Sociales. Los jóvenes podrán dar las pruebas que quieran, una, dos o todas, si así lo deciden. Además, a partir del Proceso de Admisión 2023 se podrá postular con la mejor combinación de puntajes, es decir, se elimina el concepto de ‘bloque de puntajes’ para considerar el mejor puntaje de cada prueba individual. Por esta primera vez sólo podrán participar en esta aplicación personas egresadas de la enseñanza media en sedes que se distribuirán a lo largo del país, en ciudades principales”.