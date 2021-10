Casi tres mil pacientes en listas de espera de salud han sido atendidos y tratados en la primera región gracias al “Plan Impulso Tarapacá”

Conscientes del impacto que ha generado la pandemia en las listas de espera de la región de Tarapacá, Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, junto a la Corporación de Ayuda al Enfermo Cardiovascular SER y el Servicio de Salud de Iquique, se propuso en agosto de este año agilizar más de 11 mil prestaciones pendientes a nivel local. De esta forma, ubicaron un hospital de campaña en el Hospital de Iquique, y médicos especialistas comenzaron la atención de pacientes que estaban esperando interconsultas por patologías postergadas.

Hoy, gracias al apoyo sanitario que es parte del “Plan Impulso Tarapacá” de Collahuasi, 2.710 personas cuentan con un diagnóstico y la tranquilidad que tanto necesitaban. Sobre la experiencia de atención, Jaime Tobar (64), vecino de Iquique, comparte que: “Estoy muy agradecido por la preocupación que Collahuasi ha tenido con los habitantes de esta zona. Gracias a ellos, me atendí con un otorrino y con un neurólogo, cosa que no hubiese podido hacer particularmente”.

Una preocupación menos para Tobar, quien comenzó hace dos años con un temblor en las manos, consultando en aquel entonces a un especialista del Hospital de Iquique. “Yo temía que fuese Parkinson y para descartar esa posibilidad el médico me mandó a hacer varios exámenes. Finalmente, tuve los resultados, pero nunca pude mostrárselos debido a la pandemia. Sin embargo, hoy sé que tengo una artritis y una trombosis no muy grave que me estaban generando los malestares y el médico me dio un tratamiento”, cuenta.

Oportunidad de vivir mejor

El programa de atención médica que se desarrollará por ocho meses en la región de Tarapacá, es una oportunidad para quienes esperaban con ansias ser atendidos por un especialista. Un operativo que otorgará prestaciones médicas a aquellas personas registradas en listas de espera desde el 2018, y que dará cobertura en las especialidades de endocrinología, traumatología, medicina interna, cardiología, pediatría, gastroenterología, oftalmología, otorrinolaringología, nefrología y neurología.

Al respecto, Juan Pablo Uribe, médico vascular periférico y parte del equipo tratante comparte que: “Poder llevar la primera atención a la gente que está esperando hace mucho tiempo es algo que ha tenido un gran impacto. Es un granito de arena y estoy muy feliz de que la gente lo haya recibido bien. Yo trabajo en un hospital público de Santiago, y la verdad es que entiendo lo que significa la espera”.

El facultativo comparte además que en Iquique le ha tocado atender muchos casos de insuficiencia venosa. “Había varios pacientes que estaban a la espera de ser evaluados por várices. Un diagnóstico que no siempre es invalidante pero que es muy molesto. Cuando se llega a la úlcera venosa hay heridas que no cicatrizan y se hace muy complejo poder trabajar porque hay que realizar muchas curaciones, las que finalmente nunca terminan de sanar porque no se resuelve el problema venoso”.

Selim Abara, traumatólogo y también uno de los integrantes del equipo de especialistas, cuenta que atender a los pacientes de la primera región del país ha sido una experiencia desafiante, ya que los problemas con los que llegan a la consulta ya no son los mismos, y habitualmente presentan más enfermedades de las iniciales o estas se han ido agravando por esperar dos, tres y a veces más años.

“Los pacientes solo tienen palabras de agradecimiento. Al inicio de la atención se nota la ansiedad, por el tiempo de espera y las ganas de aprovechar al máximo la consulta médica. Muchos relatan el largo recorrido que han tenido con sus dolencias. Habitualmente al término de la consulta, se van felices y agradecidos por la presencia del operativo médico, y la mayoría quiere saber cuándo volvemos, hasta cuándo funcionará y cómo lo pueden hacer para ser atendidos por otras especialidades”, comparte Abara.