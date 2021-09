Plan Impulso Tarapacá contribuye a reducir listas de espera en salud y es reconocido por contribuir al bienestar de los habitantes de la región

En septiembre del año pasado, Gladys Alfaro (62), aquejada de una grave úlcera varicosa, fue al consultorio de Alto Hospicio a solicitar una interconsulta al Hospital Regional de Iquique Dr. Ernesto Torres Galdames. Sin embargo, debido a las atenciones por Covid-19 y a las listas de espera del recinto hospitalario, no pudo obtener la atención esperada. “Para evitar que mi herida se agravará tuve que pedir que una enfermera particular me la curara, sino quizás hubiese perdido mi pie”, cuenta.

Durante casi un año la señora Gladys tuvo que trabajar en su negocio de barrio con el dolor en su pierna y con el temor a que el desenlace fuese otro. Sin embargo, hace pocos días recibió la noticia de que sería atendida por un especialista en el sistema público. Esto, debido al convenio entre Minera Doña Inés de Collahuasi, el Servicio de Salud de Iquique y la Corporación de Ayuda al Enfermo Cardiovascular (Ser), que permitirá agilizar más de 11 mil consultas pendientes en diversas especialidades.

Un operativo que está desarrollándose en dependencias del Hospital de Iquique y que se extenderá por ocho meses comprendiendo atenciones en traumatología, medicina interna, cardiología, pediatría, gastroenterología, oftalmología, otorrinolaringología, neurología, entre otras. La noticia alegró a la señora Gladys, quien será tratada finalmente. “La verdad es que estoy muy agradecida. Si trabajando a un 40% igual salí adelante, imagínate cuando esté con mi pierna buena”, comparte.

Respecto a la contribución de la compañía, Matías Aylwin, director de Asuntos Corporativos de Collahuasi señala que: “Para ayudar a la región durante esta pandemia desarrollamos el ‘Plan Impulso Tarapacá’, que tiene cuatro líneas de apoyo: la primera fue aportar capital de trabajo a las micro y pequeñas empresas que, por efecto de la pandemia, estaban con una actividad muy reducida. La segunda, fue apoyar proyectos de innovación para que pudieran seguir operando, y la tercera línea, fue entregarles infraestructura a los restaurantes y comercios de los sectores de Pica y a las caletas del sur de Iquique para que lograran operar en lugares abiertos. Finalmente, nuestra cuarta línea considera la entrega de apoyo sanitario”.

Sumado a ello, al comienzo de la pandemia Collahuasi aportó el primer equipo PCR para la región, junto con 32 ventiladores mecánicos y test rápidos para la detección oportuna de Covid-19. Hoy, continúa aportando con especialistas para agilizar las listas de espera a través de la Corporación de Ayuda al Enfermo Cardiovascular (Ser). “Collahuasi nos pidió ayuda para contribuir a reducir las listas de espera que se habían acumulado en la región. Hay alrededor de 40.000 pacientes que necesitan ser atendidos en la zona y nosotros lo tomamos como un desafío y nos comprometimos a atender a cerca 12.000 personas en aproximadamente ocho meses”, señala el doctor Carlos Caorsi, director de la Corporación Ser.

Jorge Galleguillos, director del Servicio de Salud Iquique, cuenta que “debido a la crisis sanitaria nuestro hospital ha estado con mucha demanda, así que para ejecutar el nuevo convenio habilitamos un domo en el exterior del establecimiento y al interior se puso tabiquería y todo lo necesario para atender a los pacientes y cumplir con las normas sanitarias. Con las atenciones que están realizando los profesionales de Corporación Ser, bajaríamos un 50% la lista de espera ambulatoria”.

Premio San Lorenzo

En medio de la pandemia, Collahuasi ha sido una de las empresas privadas que se ha preocupado del bienestar económico, social y educativo de quienes habitan la región. Con el ‘Plan Impulso Tarapacá’ han logrado reactivar el trabajo de más de 600 emprendedores y emprendedoras locales de los rubros de comercio, gastronomía y turismo, aportando con ello a resguardar 1.200 empleos. Además, han trabajado para fortalecer la capacidad e infraestructura sanitaria de la región de Tarapacá.

Es por eso que el 10 de agosto pasado -y en el marco del Día de la Minería-, la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) entregó a Collahuasi el premio ‘San Lorenzo 2021’, en reconocimiento a su contribución a la reactivación local y el bienestar de sus habitantes. En su oportunidad, Jorge Gómez, presidente ejecutivo de Collahuasi sostuvo que: “Genera satisfacción recibir un premio por una sensibilidad social y por una actitud solidaria de la compañía. Tengo la convicción de que nuestra actividad se ha ido acercando al entorno y sus comunidades”.