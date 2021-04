Todo lo que debes saber del regreso de “The Good Doctor”

Los seguidores de “The Good Doctor” saben que su protagonista, Shaun Murphy, no es solo el residente autista y con síndrome del sabio que vieron en la primera temporada y que buscaba ganarse un lugar en un hospital donde no era bienvenido. La tercera entrega de la serie estadounidense se encargó de dejar en claro que Murphy ha crecido y aprendido, mostrando nuevos aspectos de la vida del particular cirujano.

El nuevo ciclo se grabó bajo los protocolos sanitarios por el Covid-19 e inicialmente se esperaba su estreno para septiembre del año pasado. Esos planes, como tantos otros, se postergaron y finalmente debutó en Estados Unidos el 2 de noviembre pasado, mientras su arribo a Latinoamérica, incluido Chile, será hoy, 9 de abril, por Amazon Prime Video. Escribir una serie basada en medicina real, en medio de una pandemia, obligó a los guionistas a replantear las ideas que tenían en mente sobre la continuidad de la ficción. Así, decidieron reconstruir la experiencia de los servicios médicos en los primeros meses de la pandemia de coronavirus.

Los primeros segundos de los dos primeros episodios tienen un mensaje en la pantalla que dice: “Este episodio de ‘The Good Doctor’ es una historia inventada sobre una batalla real que aún se libra. Honre a los héroes: médicos, enfermeras y otros trabajadores de primera línea, muchos de los cuales han dado la vida. Haz tu parte. Usa una mascarilla”.

El creador de la serie, David Shore, dijo estar comprometido con continuar explorando cómo se vive la pandemia, pero de forma “más individual”, puesto que, a su criterio, se debería mostrar “cuáles con las reacciones y consecuencias entre cada miembro de una familia” ante la crisis, pues eso logra “generar más impacto” en la audiencia. Pero también aceptó que no podía girar todo el ciclo en base a lo mismo, entre otras cosas, porque esperaban dar “esperanza” a los televidentes y no solo lo que ellos están viviendo en la vida real actualmente.

Aunque el arranque de la cuarta temporada es con un episodio doble sobre el Covid-19 llamado “Primera línea” y la reacción del personal del San José St. Bonaventure Hospital ante la crisis, a partir del tercer capítulo hay un salto en el tiempo, donde la pandemia del coronavirus terminó. El actor Freddie Highmore le habla a la cámara y explica que como en la ficción lo peor ya pasó, no se necesitan mascarillas, pero pide a los espectadores que no dejen de usarlas y que esto es, precisamente, ficción.

Desde ahí, se desarrollan las historias que venían del ciclo anterior, como el de la doctora Claire Browne (interpretada por Antonia Thomas), que enfrenta el dolor por la prematura pérdida de Neil Meléndez (Nicholas González) y cómo Lea Dilallo (Paige Spara) logró superar sus miedos e inseguridades y reconoció lo que sentía por Shaun Murphy. “Soy una idiota por no haberlo visto, pero te quiero con todo mi corazón”, le aseguró el cirujano antes de darle un beso. Esa última escena prometió a los espectadores que la nueva temporada estaría marcada por el desarrollo del romance entre el doctor con Dilallo, su eterna enamorada, y es parte de los que se desprende de los trailers promocionales, donde deben vivir inicialmente el distanciamiento social.

Sobre la relación, el showrunner de la serie dijo en una entrevista que “veo esto más como Shaun en una relación: no se trata de la primera cita, la segunda o la tercera cita. Se trata de vivir tu vida con alguien. No es que estén casados ni nada de eso, pero su relación está en una etapa diferente y sus retos también. Tendremos momentos maravillosos y desafiantes”, aseguró David Shore. De hecho, la relación entre ambos tendrá varios giros y sorpresas que cambiarán el rumbo de la historia en adelante.

Cambios en el San José St. Bonaventure

La cuarta temporada también estará marcada por una gran cantidad de cambios y movimientos dentro del San José St. Bonaventure Hospital. Entre ellos, se podrá ver al cirujano protagonista asumir un alto cargo, donde tendrá que aprender cómo desenvolverse adecuadamente.

Respecto a la doctora Morgan Reznick (Fiona Gubelmann), quien se ha caracterizado por ser una de los que más se ha interpuesto en el camino del doctor Murphy por su condición de autista, la relación entre ambos está cambiando. La vida de la doctora tuvo un giro drástico en el final de la tercera temporada, cuando tras atender a algunos pacientes del terremoto que afectó a la ciudad justo después de haber sufrido una cirugía en sus manos, quedó incapacitada como quirúrgica.

“Desde luego estaba preocupada. No podía evitar preguntarme: ¿Se acaba aquí la historia para Morgan?”, reconoció la actriz Fiona Gubelmann en una entrevista a AXN. “Tal y como acababa la tercera temporada no estaba claro si Morgan podría seguir trabajando como cirujana o no. Era un cliffhanger en toda regla. No estaba claro cómo iba a continuar el personaje. Estaba nerviosa por saber cómo iban a incorporar a Morgan a la serie y el día a día”, agregó sobre su personaje, que regresa en este ciclo.

En Estados Unidos han aparecido numerosas reseñas sobre la cuarta temporada. “Los dos primeros episodios de la temporada 4 de ‘The Good Doctor’ tuvieron un impacto profundo, especialmente porque esta pandemia está lejos de terminar, pero con un nuevo episodio llega una nueva esperanza y un poco más de alegría”, escribió TV Movie. “La temporada comienza con un episodio muy sólido y capaz de romper corazones”, añadió TV Time.

El reparto de la cuarta temporada mantiene a Freddie Highmore, Antonia Thomas, Richard Schiff, Hill Harper, Tamlyn Tomita, Christina Chang, Fiona Gubelman y Paige Spara, pero suma nuevas caras: las doctoras Olivia Jackson (Summer Brown) y Jordan Allen (Bria Samoné Henderson), y sus colegas, Asher Wolke (Noah Galvin) y Enrique ‘Ricky’ Guerin (Brian Marc). Los grandes ausentes de la más reciente entrega serán Jasika Nicole y Nicholas González.