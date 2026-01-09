¿Cómo reconstruir un país en profunda crisis como Venezuela?

La captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno estadounidense -probablemente uno de los hitos más importantes de la década a nivel geopolítico en el continente- abre también una serie de preguntas de compleja respuesta.

Las principales tienen que ver con la reconstrucción del país, política, económica y social: ¿cómo será la transición hacia un gobierno democrático? ¿Cómo -y con qué recursos- se reimpulsará la industria local del petróleo, que hoy está en franca decadencia? ¿Qué ocurrirá con la gran diáspora de venezolanos que debieron dejar su país y se encuentran repartidos por el mundo?

De todo eso y más conversaron en este nuevo capítulo de A Bordo los analistas políticos Gonzalo Valdés, subdirector del Instituto UNAB de Políticas Públicas, y Guillermo Holzmann, académico de la Universidad de Valparaíso, quienes analizaron junto a Polo Ramírez las dificultades de volver a poner en pie a un país que hoy está sumido en una profunda crisis.