¿Cómo reconstruir un país en profunda crisis como Venezuela?
Polo Ramírez conversa esta semana con los analistas políticos Gonzalo Valdés -subdirector del Instituto UNAB de Políticas Públicas- y Guillermo Holzmann -académico de la Universidad de Valparaíso- sobre el futuro del país del Caribe tras la caída de Nicolás Maduro.
La captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno estadounidense -probablemente uno de los hitos más importantes de la década a nivel geopolítico en el continente- abre también una serie de preguntas de compleja respuesta.
Las principales tienen que ver con la reconstrucción del país, política, económica y social: ¿cómo será la transición hacia un gobierno democrático? ¿Cómo -y con qué recursos- se reimpulsará la industria local del petróleo, que hoy está en franca decadencia? ¿Qué ocurrirá con la gran diáspora de venezolanos que debieron dejar su país y se encuentran repartidos por el mundo?
De todo eso y más conversaron en este nuevo capítulo de A Bordo los analistas políticos Gonzalo Valdés, subdirector del Instituto UNAB de Políticas Públicas, y Guillermo Holzmann, académico de la Universidad de Valparaíso, quienes analizaron junto a Polo Ramírez las dificultades de volver a poner en pie a un país que hoy está sumido en una profunda crisis.
Suscríbete a nuestro newsletter semanal, con los temas que marcan la pauta del país
Suscríbete a nuestro newsletter semanal, con los temas que marcan la pauta del país
Lo Último
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.