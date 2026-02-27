SUSCRÍBETE
    ¿Cuán efectiva será la ley que prohíbe los celulares en las salas de clases?

    Polo Ramírez conversa esta semana con Jonathan Martínez-Líbano, director del Magíster en Educación Emocional y Convivencia Escolar de la Universidad Andrés Bello, y con Valentina Errázuriz, académica de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, sobre esta nueva normativa que comienza a regir a partir del comienzo del año escolar 2026.

    Por 
    La Tercera

    Este año escolar 2026 comenzará con una nueva disposición, que prohíbe a todos los estudiantes entre primero básico y cuarto medio utilizar teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos en la sala de clases.

    Una medida como esta ¿en qué puede contribuir a mejorar la experiencia educativa en un mundo donde la conexión a dispositivos electrónicos llegó para quedarse?

    De eso y más conversamos en esta nueva edición de A BORDO junto a dos especialistas en el tema: Jonathan Martínez-Líbano, director del Magíster en Educación Emocional y Convivencia Escolar de la Universidad Andrés Bello, y Valentina Errázuriz, académica de la Facultad de Educación de la Universidad Católica.

