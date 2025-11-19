BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    LT Board

    En tiempos de polarización política y fake news: ¿cómo proteger la verdad?

    Esa fue la pregunta del diálogo organizado por la Universidad Andrés Bello y La Tercera en el marco de la renovación de su proyecto conjunto LT Board, y que tuvo como protagonistas al Premio Nacional de Periodismo Ascanio Cavallo, a la periodista de CNN Mónica Rincón, al director de La Tercera, José Luis Santa María, y al director del Instituto UNAB de Políticas Públicas, Raúl Figueroa. Todos ellos reflexionaron sobre el rol de los medios, la crisis del periodismo y cómo devolverle a la prensa su rol como fiscalizador social.

    Magdalena AndradePor 
    Magdalena Andrade
    Raúl Figueroa, Ascanio Cavallo, José Luis Santa María y Mónica Rincón protagonizaron el diálogo organizado por La Tercera y la UNAB. Todas las fotos: Mario Téllez.

    Una alianza entre una universidad que está constantemente generando conocimiento y un medio de comunicación que pone a disposición sus distintas plataformas para expandirlo. Así es LT Board, el proyecto colaborativo que desde junio del año pasado desarrollan la Universidad Andrés Bello en conjunto con La Tercera, Pulso y Duna, y que acaba de renovar su compromiso de seguir entregando contenidos con rigurosidad y calidad en tiempos en que cada vez se hace más difícil para las audiencias distinguir entre lo verdadero y lo tergiversado.

    La reflexión sobre qué es la “verdad informativa” en tiempos de fakes news y noticias manipuladas, en medio de un escenario especialmente polarizado a propósito de las elecciones, fue el punto de partida para este nuevo período de LT Board. Con un panel de conversación compuesto por el Premio Nacional de Periodismo, actual analista político y exdirector del diario La Época Ascanio Cavallo, la destacada periodista y conductora de CNN Chile Mónica Rincón y el director de La Tercera, José Luis Santa María.

    El diálogo fue moderado por el director del Instituto UNAB de Políticas Públicas y exministro de Educación Raúl Figueroa, y comenzó con un diagnóstico inicial compartido por todos los panelistas: el periodismo está en crisis y es urgente encontrar la manera de sacarlo a flote.

    "Las redes sociales han impactado de manera devastadora a los medios de comunicación” aseguró el director de La Tercera, José Luis Santa María.

    Una crisis que, como dijo José Luis Santa María a modo de autocrítica, “los medios no vimos venir”. Como resultado, la prensa ha perdido el monopolio a la hora de curar las noticias que importan a la ciudadanía, dando paso a que las redes sociales y su verborrea informativa –que muchas veces amplifica una “verdad” sin hacer el correcto chequeo de los hechos– “impacten de manera devastadora a los medios de comunicación”.

    En un país como Chile, donde según el último informe del Reuters Institute el 60% de las personas se informan a través de redes sociales, ¿cómo fue perdiendo terreno la autoridad de los medios informativos?

    Las razones son varias, analizaron los panelistas. La consecuencia, una sola: cuando el periodismo no puede realizar su rol fiscalizador la convivencia social se ve amenazada. “La desaparición de las redacciones periodísticas es muy grave para la mantención de la democracia”, advirtió José Luis Santa María.

    Un periodismo desacreditado y desconectado

    Para el Premio Nacional de Periodismo Ascanio Cavallo, todo parte en un punto clave: “La verdad ha desaparecido de su pedestal”, aseguró, dando paso, en muchos casos, a convicciones formadas a partir de algoritmos de redes sociales que nos llevan a reafirmar nuestras creencias al mostrarnos sólo a quienes piensan como nosotros.

    Agrega además que, este fenómeno, que se suma a la ya conocida característica de las RR.SS. de amplificar a ritmo vertiginoso información no chequeada, manipulada o tendenciosa –ahora con una escalofriante verosimilitud gracias a las herramientas de inteligencia artificial– da como resultado la proliferación de noticias falsas o erróneas, aunque a Cavallo no le gusta ocupar ninguno de esos dos términos, porque “nadie miente por error. Aquí son decisiones deliberadas”, advirtió.

    Desde el trabajo diario en los medios, Mónica Rincón también hizo un mea culpa: “Hemos perdido conexión y ha aumentado nuestra ceguera”, dijo. Las causas son múltiples, pero tanto ella como el director de La Tercera José Luis Santa María coinciden en un punto: la falta de financiamiento de los medios ha llevado a una precarización de los equipos y recursos periodísticos, lo que dificulta su rol fiscalizador.

    ¿Qué pasa cuando espacios tradicionalmente destinados a la entretención han ido girando su línea editorial hacia la inclusión de noticias y temas políticos?, preguntó el director del Instituto UNAB de Políticas Públicas, Raúl Figueroa.

    “Ahora se usa lo de la ‘selfi-cuña’. Las fuentes nos mandan 20 videos y dicen: ‘Ahí tienes mi opinión’. Y claro, como los medios están achicados, hay menos recursos, menos cámaras, entonces se dice: ‘Qué tanto si te mandaron una selfi-cuña’. Pero cuando ocupas ese tipo de videos no puedes contrapreguntar y se va produciendo un engranaje que es muy complicado”, ejemplifica la conductora de CNN.

    Por otra parte –y como planteó Raúl Figueroa durante la conversación–, espacios tradicionalmente destinados a la entretención han ido girando su línea editorial hacia la inclusión de noticias y temas políticos, lo que ha derivado en que distintos personajes prefieran dar entrevistas allí que en un formato como un noticiero, donde saben que serán fiscalizados y confrontados.

    “Los entrevistados, entonces, van escogiendo formatos”, visibilizó Mónica Rincón. “Un formato matinal les acomoda más y no es ningún problema que vayan. El problema es a los programas que no van. Las fuentes, como emisoras de información, cuando no tienen contrapregunta se convierten en emisores de propaganda”, dijo, y apuntó su crítica no sólo a personajes de la política, gremios y empresarios, sino también a los mismos gobiernos.

    “En un principio, en La Moneda se hacían preguntas con mucha libertad y después empezaron distintos Presidentes a decir: ‘Aceptamos tres preguntas, de tres medios distintos’. Tres preguntas sin contrapregunta”, agregó.

    Ascanio Cavallo y José Luis Santa María también apuntaron como parte del problema a la formación que están recibiendo los nuevos egresados de las Escuelas de Periodismo.

    “Lo que nos pasa con los periodistas no es independiente de lo que pasa en la sociedad”, apuntó el exdirector de La Época. “Hoy tenemos un problema en todas las carreras, y es el hecho de que perdemos por lo menos dos años en que nuestros estudiantes aprendan a hablar o a escribir; recibimos un resultado de la enseñanza media que es dramático”.

    Por su parte, José Luis Santa María advirtió sobre la gravedad de que sean los propios estudiantes y las Facultades de Comunicaciones las que contribuyan muchas veces a desacreditar a los medios.

    “A veces recibo a estudiantes de periodismo y lo primero que me dicen es que los medios de comunicación se dedican a manipular la realidad. También me enfrasco en discusiones con académicos que dicen que los medios somos quienes hacemos las fake news. En los medios de comunicación podemos cometer errores, pero ninguno que haga periodismo de verdad realiza una fake news. Sin embargo, si haces la pregunta, el 80% de la población y el 100% de los políticos te van a responder que los medios de comunicación son uno de los generadores en Chile de fake news. Y probablemente el 50% de los académicos de escuelas de periodismo te van a contestar exactamente lo mismo”.

    ¿Cómo enmendar el rumbo?

    En un escenario actual donde los grandes grupos de poder evitan hablar con los medios y prefieren usar las redes sociales para entregar su mensaje –sin previa curatoría, ni chequeo de datos– a las audiencias, y en un contexto de crisis económica, las soluciones van no sólo por entender transversalmente la importancia crucial de los medios de comunicación en la sociedad, sino también por capitalizar esa labor.

    José Luis Santa María pone como ejemplo las legislaciones en distintos países, como Canadá o Australia, que obliga a las grandes plataformas de redes sociales a repartir una parte de sus ingresos a los medios de comunicación, “como un reconocimiento del periodismo como fiscalizador del poder político y económico como fortalecedor de la democracia”.

    Ese es un camino. El otro: trabajar porque la sociedad recupere la conciencia de la importancia del escrutinio del poder que realiza el periodismo. “Los medios somos sólo instrumentos para que los políticos, los gremios, las autoridades le respondan a la ciudadanía. Cuando un personaje no le responde una entrevista a La Tercera, a CNN, no le está negando una respuesta al medio, sino a la ciudadanía que se informa a través de los medios”, afirmó Mónica Rincón.

    "Cuando un personaje no le responde una entrevista a La Tercera, a CNN, no le está negando una respuesta al medio, sino a la ciudadanía que se informa a través de los medios”, afirmó Mónica Rincón.

    Por último, agregó la periodista, en un momento de menos recursos para investigar y chequear, las redacciones no pueden olvidarse jamás de la tríada que los mueve: jerarquizar, explicar y chequear. “Ser sólo emisores de una selfie cuña o dejar que Donald Trump informe por su propio medio de comunicación o su propia red social es peligroso, porque evita el escrutinio. Y ahí hay un debilitamiento del músculo democrático, de la libertad de expresión, que se va a lamentar cuando no la tengamos”.

    Más sobre:LT Boardfake newspolarización políticaelecciones 2025Educación Boardbranded-ltboard

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Menopausia, terapia hormonal y género: La deuda científica con las mujeres

    En el top de la calidad: Las universidades con mejor acreditación en Chile

    ¿Qué nos depara la elección presidencial de este domingo?

    Ad portas de las elecciones presidenciales: revisa los compromisos de los candidatos en vivienda, seguridad, economía y medioambiente

    ¿Cómo enfrentar la ludopatía adolescente en la era digital?

    Punya Mishra: “La IA no distingue entre verdad y falsedad, lo que puede ser problemático en el aprendizaje”

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    LO MÁS LEÍDO

    1.
    En el top de la calidad: Las universidades con mejor acreditación en Chile

    En el top de la calidad: Las universidades con mejor acreditación en Chile

    2.
    Punya Mishra: “La IA no distingue entre verdad y falsedad, lo que puede ser problemático en el aprendizaje”

    Punya Mishra: “La IA no distingue entre verdad y falsedad, lo que puede ser problemático en el aprendizaje”

    3.
    ¿Cómo enfrentar la ludopatía adolescente en la era digital?

    ¿Cómo enfrentar la ludopatía adolescente en la era digital?

    4.
    ¿Qué nos depara la elección presidencial de este domingo?

    ¿Qué nos depara la elección presidencial de este domingo?

    5.
    Diez años después de París: la COP30 y el límite político del consenso climático

    Diez años después de París: la COP30 y el límite político del consenso climático

    6.
    Explicado en fácil: los pros y contras de la propuesta del gobierno de eliminar la glosa republicana

    Explicado en fácil: los pros y contras de la propuesta del gobierno de eliminar la glosa republicana

    VIDEOS

    Conmoción en Lota tras muerte de adulta mayor frente a Cesfam: personal se negó a ayudarla

    Conmoción en Lota tras muerte de adulta mayor frente a Cesfam: personal se negó a ayudarla

    ¡Cállate, cerdita!: Trump insultó a periodista que le preguntó por los archivos de Epstein

    ¡Cállate, cerdita!: Trump insultó a periodista que le preguntó por los archivos de Epstein

    Electores de Parisi: ¿Qué apoyan, quiénes son y a quién respaldarán en segunda vuelta?

    Electores de Parisi: ¿Qué apoyan, quiénes son y a quién respaldarán en segunda vuelta?

    Hombre pateó a una niña de 6 años: quedó libre por certificado de discapacidad

    Hombre pateó a una niña de 6 años: quedó libre por certificado de discapacidad

    Servicios

    Comienza la venta de entradas para fecha del Grupo Frontera en Chile: revisa los precios

    Comienza la venta de entradas para fecha del Grupo Frontera en Chile: revisa los precios

    Cuándo, dónde y a qué hora ver la final de Miss Universo 2025 donde participa Inna Moll

    Cuándo, dónde y a qué hora ver la final de Miss Universo 2025 donde participa Inna Moll

    Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes en noviembre

    Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes en noviembre

    Equipo de Jara busca municiones para enfrentar a Kast: escanean sus redes y labor parlamentaria
    Chile

    Equipo de Jara busca municiones para enfrentar a Kast: escanean sus redes y labor parlamentaria

    Chadwick, Coloma y otras 54 figuras de la derecha convocan a un encuentro masivo de camaradería para Pablo Longueira

    La sombra de Leiva en el cuestionado concurso de la corte para designar el interinato del Conservador de Santiago

    La dura declaración de la CNC por la tragedia en las Torres del Paine
    Negocios

    La dura declaración de la CNC por la tragedia en las Torres del Paine

    Unimarc abre un nuevo supermercado en la comuna de Santiago

    Empresas de telecomunicaciones deben comenzar a activar bloqueo a sitios de apuestas online

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O
    Tendencias

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    “Cállate…”: el insulto que lanzó Donald Trump a una periodista que le preguntó sobre Jeffrey Epstein

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Reforma a la Ley de Sociedades Anómimas Deportivas finaliza su tramitación y alista su paso a la Sala del Senado
    El Deportivo

    Reforma a la Ley de Sociedades Anómimas Deportivas finaliza su tramitación y alista su paso a la Sala del Senado

    Rectora de la Universidad de Chile le golpea la mesa a Michael Clark: “Vamos a tener que revisar nuestro acuerdo con Azul Azul”

    Nico Pino continúa en su lucha por llegar a la Fórmula 1: “Estamos dentro del grupo para poder hacerlo”

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino
    Finde

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    Red Bull Al Agua Pato: en qué consiste esta acuática carrera en bicicleta que debuta en Chile

    Talcahuano rinde homenaje a Los Bunkers nombrando una plaza en su honor
    Cultura y entretención

    Talcahuano rinde homenaje a Los Bunkers nombrando una plaza en su honor

    Noel Gallagher sale a saludar a sus fans en Chile: los cinco momentos que marcarán el show de Oasis en Santiago

    Macha y El Bloque Depresivo anuncia nuevas localidades para su esperado show en el Estadio Nacional

    Luz verde del Congreso para publicar archivos del caso Epstein pone a prueba capital político de Trump
    Mundo

    Luz verde del Congreso para publicar archivos del caso Epstein pone a prueba capital político de Trump

    Mayor seguridad y calidad del medio ambiente: por qué la gente era más feliz hace 50 años, según sondeo global de Ipsos

    Israel lanza una nueva oleada de bombardeos contra “múltiples infraestructuras de Hezbolá” en Líbano

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?