En vacaciones: ¿haz todo o haz nada?
Polo Ramírez conversa con la psiquiatra Cynthia Zavala, directora de la Escuela de Medicina de la Universidad Andrés Bello, y con el psicólogo Gabriel García, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, sobre cómo gestionar el tiempo libre para lograr un buen descanso y recargar pilas para el año laboral.
Cuando comienzan su período de descanso laboral, ¿han estado en la disyuntiva de llenarse de actividades, viajar y no perder un minuto de cada jornada versus la idea de pasar los días sin hacer ninguna labor “productiva”?
Por otro lado, ¿qué ocurre cuándo uno decide tomarse las vacaciones en períodos distintos a enero o febrero, cuando gran parte de nuestro mundo sigue girando en torno a la vida laboral? ¿Se descansa igual o la desconexión es más difícil?
¿Y qué ocurre cuando ese descanso se vive junto a niños y niñas a los que hay que procurar que no se aburran durante sus días libres?
De todo esto y más conversaron en una nueva edición de A BORDO la psiquiatra Cynthia Zavala, directora de la Escuela de Medicina de la Universidad Andrés Bello, y el psicólogo Gabriel García, académico de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, quienes junto a Polo Ramírez revisaron pautas para hacer del período de descanso un momento de real desconexión y recarga de pilas para el año laboral y escolar que viene.
Suscríbete a nuestro newsletter semanal, con los temas que marcan la pauta del país
Suscríbete a nuestro newsletter semanal, con los temas que marcan la pauta del país
Lo Último
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.