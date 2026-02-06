En vacaciones: ¿haz todo o haz nada?

Cuando comienzan su período de descanso laboral, ¿han estado en la disyuntiva de llenarse de actividades, viajar y no perder un minuto de cada jornada versus la idea de pasar los días sin hacer ninguna labor “productiva”?

Por otro lado, ¿qué ocurre cuándo uno decide tomarse las vacaciones en períodos distintos a enero o febrero, cuando gran parte de nuestro mundo sigue girando en torno a la vida laboral? ¿Se descansa igual o la desconexión es más difícil?

¿Y qué ocurre cuando ese descanso se vive junto a niños y niñas a los que hay que procurar que no se aburran durante sus días libres?

De todo esto y más conversaron en una nueva edición de A BORDO la psiquiatra Cynthia Zavala, directora de la Escuela de Medicina de la Universidad Andrés Bello, y el psicólogo Gabriel García, académico de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, quienes junto a Polo Ramírez revisaron pautas para hacer del período de descanso un momento de real desconexión y recarga de pilas para el año laboral y escolar que viene.