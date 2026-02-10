SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    LT Board

    Fragata portuguesa en las costas chilenas: La prevención sigue siendo la mejor herramienta

    "Respetar las alertas de las autoridades marítimas y sanitarias, evitar el contacto con organismos desconocidos y educar sobre estos riesgos permite disfrutar del mar con mayor seguridad", dice Fernando Torres, director de la Escuela de Química y Farmacia de la Universidad Andrés Bello.

    Por 
    Fernando Torres

    La llegada del verano trae consigo un mayor uso recreativo de nuestras costas, pero también reactiva riesgos sanitarios que muchas veces se subestiman. Uno de ellos es la aparición de la fragata portuguesa (Physalia physalis), un organismo marino que suele confundirse con medusas comunes, pero que presenta un potencial tóxico considerable y merece especial atención desde la salud pública.

    La fragata portuguesa se reconoce por su coloración azul violácea, un flotador superficial que puede alcanzar los 20 centímetros y largos tentáculos que pueden extenderse varios metros. No se trata de una medusa propiamente tal, sino de una colonia de organismos especializados que actúan de forma coordinada. El principal problema radica en sus tentáculos, los cuales contienen nematocistos capaces de inyectar toxinas al mínimo contacto con la piel.

    En las costas chilenas, el aumento de estos organismos se asocia a cambios oceanográficos, particularmente a la influencia del fenómeno de El Niño y a las surgencias costeras. Estos procesos modifican el microambiente marino, elevan la temperatura del agua y favorecen la proliferación de fitoplancton y zooplancton, base alimentaria que facilita la presencia y desplazamiento de especies como la fragata portuguesa hacia zonas donde antes eran menos frecuentes.

    Un aspecto especialmente riesgoso es que, tras marejadas, estos organismos pueden quedar varados en la arena. Aunque puedan estar muertos, sus tentáculos conservan la capacidad de liberar toxinas durante semanas. Pisarlos o manipularlos sin protección puede desencadenar cuadros clínicos relevantes, sobre todo en personas con antecedentes alérgicos, niños o adultos mayores.

    La severidad de la intoxicación depende de múltiples factores: estado de salud del afectado, superficie de piel expuesta, cantidad de toxina inoculada, especie involucrada y número de nematocistos descargados.

    El contacto puede provocar lesiones cutáneas con marcas lineales o serpiginosas, eritema, edema, urticaria, vesículas, prurito intenso y dolor inmediato. En una segunda fase, pueden aparecer reacciones persistentes o recurrentes, e incluso síntomas sistémicos. Las lesiones evolucionan desde necrosis cutánea local hasta la formación de costras cuya cicatrización puede tardar semanas.

    Además de las manifestaciones cutáneas, pueden presentarse síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, náuseas y vómitos; neuromusculares, como calambres y espasmos; y cardiorrespiratorios, incluyendo arritmias o broncoespasmos. Estos cuadros justifican una evaluación médica oportuna.

    Ante una picadura, la conducta inicial es determinante. Se recomienda lavar la zona idealmente con suero fisiológico. Si no se dispone de este, aplicar vinagre blanco doméstico durante 15 a 30 minutos ayuda a inhibir nuevas descargas de veneno, aunque no reduce el dolor.

    Los restos de tentáculos deben retirarse con guantes y pinzas, o raspando suavemente con un objeto romo para evitar el contacto directo.

    No se aconseja el uso de hielo ni compresas frías, ya que pueden favorecer la liberación adicional de toxinas. El manejo del dolor puede incluir lidocaína tópica, reposo e inmovilización del área afectada. Mantener la zona limpia es muy importante para prevenir infecciones secundarias, considerando además la indicación de vacuna antitetánica. El tratamiento sintomático debe evaluarse caso a caso, con analgésicos como paracetamol o AINEs, corticoides tópicos y antihistamínicos orales según la intensidad de la reacción.

    La prevención sigue siendo la mejor herramienta. Respetar las alertas de las autoridades marítimas y sanitarias, evitar el contacto con organismos desconocidos y educar sobre estos riesgos permite disfrutar del mar con mayor seguridad, reduciendo eventos que, aunque prevenibles, pueden tener consecuencias clínicas significativas.

    Más sobre:LT BoardSalud BoardFragata portuguesaVacaciones 2026branded-ltboard
    Imagen boletín

    Suscríbete a nuestro newsletter semanal, con los temas que marcan la pauta del país

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete
    Imagen boletín

    Suscríbete a nuestro newsletter semanal, con los temas que marcan la pauta del país

    Lo Último

    En vacaciones: ¿haz todo o haz nada?

    ¿Cómo cuidar la salud de las mascotas ante las altas temperaturas del verano?

    Todo lo que debes saber para salir de camping por Chile

    El mito de la inteligencia artificial pensante

    ¿Es la marihuana una droga “menos peligrosa”? Su reclasificación en EE.UU. reabre el debate en Chile

    Qué hacer ante la crisis carcelaria en Chile

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    LO MÁS LEÍDO

    VIDEOS

    “Fue un acto geopolítico”: Presidente Boric destaca show de Bad Bunny en el Super Bowl

    “Fue un acto geopolítico”: Presidente Boric destaca show de Bad Bunny en el Super Bowl

    ¡Insólito!: Salvavidas fue insultado tras rescatar a un niño en playa de Cartagena

    ¡Insólito!: Salvavidas fue insultado tras rescatar a un niño en playa de Cartagena

    Micro intenta adelantar a otro bus y termina arriba de auto estacionado en San Pedro de la Paz

    Micro intenta adelantar a otro bus y termina arriba de auto estacionado en San Pedro de la Paz

    Presidente Boric arremete contra la UDI e insta a aprobar Ley de Sala Cuna

    Presidente Boric arremete contra la UDI e insta a aprobar Ley de Sala Cuna

    Servicios

    Cuáles son las nuevas coberturas del SOAP tras la incorporación de la Ley Jacinta

    Cuáles son las nuevas coberturas del SOAP tras la incorporación de la Ley Jacinta

    Dónde ver a la Roja Sub 17 por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    Dónde ver a la Roja Sub 17 por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    Dónde ver el ATP de Buenos Aires: este martes juegan Alejandro Tabilo y Tomás Barrios

    Dónde ver el ATP de Buenos Aires: este martes juegan Alejandro Tabilo y Tomás Barrios

    Municipalidad de Concepción abre sumario y cierra muestra en que se exhibía retrato alegórico de Camila Polizzi
    Chile

    Municipalidad de Concepción abre sumario y cierra muestra en que se exhibía retrato alegórico de Camila Polizzi

    Las razones de La Moneda tras la ofensiva de Boric contra Kast y la UDI

    Evópoli se resiste a desaparecer y ficha al exministro Juan José Ossa para impugnar su disolución ante el Tricel

    Superintendencia de Pensiones informa topes imponibles definitivos para 2026
    Negocios

    Superintendencia de Pensiones informa topes imponibles definitivos para 2026

    Paramount Skydance vuelve a ajustar su oferta por Warner Bros. Discovery, para dar más certeza y vencer a Netflix

    Estos son los cargos de tecnología de la información más demandados y cuánto ganan

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026
    Tendencias

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio

    El gobierno de Trump investiga a Nike por una supuesta “discriminación contra los trabajadores blancos”

    Se exponen a severos castigos: la defensa que alista la U tras los graves incidentes ocurridos en el Estadio Nacional
    El Deportivo

    Se exponen a severos castigos: la defensa que alista la U tras los graves incidentes ocurridos en el Estadio Nacional

    Vende su historia con Maradona: Harold Mayne-Nicholls patrocina nueva cuenta de Patreon para pagar su deuda de campaña presidencial

    Sebastián Endrestad completa su participación en el sprint de esquí de fondo en los Juegos Olímpicos de Invierno

    Llega Seedance 2.0, el sorprendente salto de la IA generativa en video de los creadores de TikTok
    Tecnología

    Llega Seedance 2.0, el sorprendente salto de la IA generativa en video de los creadores de TikTok

    Pokémon celebra 30 años con una invitación para elegir a tu “favorito”

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    “Parece sacado de los segmentos cómicos de Sábado Gigante”: el debate sobre “lo latino” que abrió el show de Bad Bunny
    Cultura y entretención

    “Parece sacado de los segmentos cómicos de Sábado Gigante”: el debate sobre “lo latino” que abrió el show de Bad Bunny

    Haruki Murakami: el regreso del corredor que venció a la enfermedad con una nueva novela bajo el brazo

    Centro para las Artes Zoco celebra el Día del Amor con concierto gratuito de jazz y boleros en su plaza central

    El eje Meloni-Merz: La nueva y poderosa pareja de la UE que rivaliza con Macron por la orientación del bloque
    Mundo

    El eje Meloni-Merz: La nueva y poderosa pareja de la UE que rivaliza con Macron por la orientación del bloque

    Estados Unidos rechaza la anexión de Cisjordania por parte de Israel tras el plan israelí de ampliación de competencias

    Vance dice que deberán definir que “beneficios” obtendrá Estados Unidos a cambio de aumentar la seguridad de Groenlandia

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó
    Paula

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl