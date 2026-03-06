SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    LT Board

    Los convulsionados días previos al cambio de mando

    Polo Ramírez conversa esta semana con los analistas políticos Sofía González y Roberto Munita -director de la carrera de Administración Pública de la Universidad Andrés Bello- sobre todas las polémicas que han marcado los últimos días del gobierno del Presidente Boric. 

    Por 
    La Tercera

    Queda menos de una semana para el cambio de mando entre el Presidente saliente, Gabriel Boric, y el entrante, José Antonio Kast. Y no han sido días tranquilos; de hecho, las polémicas que se han suscitado han convertido a este período en el traspaso más polémico de las últimas décadas.

    Desde la controversia sobre la información entregada acerca del “cable chino”, pasando por las acusaciones de “amarre” de profesionales adherentes al gobierno actual en altos cargos de administración pública, hasta proyectos inconclusos como el FES o la salacuna universal, la administración Boric se despide del mando en medio de un clima convulso, según la visión de los analistas políticos Sofía González y Roberto Munita -director de la carrera de Administración Pública de la Universidad Andrés Bello, protagonistas de una nueva edición de A BORDO.

    Más sobre:LT BoardA BordoCambio de mandoPresidente BoricPresidente electocable chinobranded-ltboard
    Imagen boletín

    Suscríbete a nuestro newsletter semanal, con los temas que marcan la pauta del país

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete
    Imagen boletín

    Suscríbete a nuestro newsletter semanal, con los temas que marcan la pauta del país

    Lo Último

    Verano 2026 en Chile: cifras que entusiasman

    Las razones que han vuelto a Groenlandia el territorio más apetecido por Estados Unidos

    Cera: la nueva forma de consumir marihuana y pasta base que alerta a los especialistas

    ¿Cuán efectiva será la ley que prohíbe los celulares en las salas de clases?

    Chile envejece: el desafío de aumentar las cifras de natalidad que espera al nuevo gobierno

    Crisis en Irán: claves para entender el grave conflicto que va mucho más allá de la religión

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    LO MÁS LEÍDO

    VIDEOS

    Pastores evangélicos rezan por Trump en el Despacho Oval: “Para liderar nuestra nación”

    Pastores evangélicos rezan por Trump en el Despacho Oval: “Para liderar nuestra nación”

    Boric critica proyecto que podría conmutar penas a presos por causas de lesa humanidad

    Boric critica proyecto que podría conmutar penas a presos por causas de lesa humanidad

    El gesto de Boric a Tohá durante inauguración de la remodelación de Plaza Baquedano

    El gesto de Boric a Tohá durante inauguración de la remodelación de Plaza Baquedano

    Ascanio Cavallo: no hay un traspaso de mando comparable al de Boric y Kast “en los últimos 100 años”

    Ascanio Cavallo: no hay un traspaso de mando comparable al de Boric y Kast “en los últimos 100 años”

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Celta Vigo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 5 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Corte Suprema confirma absolución de exdirector de la Junaeb José Miguel Serrano en causa por fraude al fisco
    Chile

    Corte Suprema confirma absolución de exdirector de la Junaeb José Miguel Serrano en causa por fraude al fisco

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool por la FA Cup

    Abogado Jorge Escobar es designado por el Presidente Boric como nuevo consejero del CDE

    Guerra en Medio Oriente y la nefasta semana para los mercados: petróleo salta más de 30% y se derrumban los grandes valores del Ipsa
    Negocios

    Guerra en Medio Oriente y la nefasta semana para los mercados: petróleo salta más de 30% y se derrumban los grandes valores del Ipsa

    Retorno de los estudiantes: cuáles son los precios de arriendo y venta de viviendas en los barrios universitarios

    Heinz ya controla la mitad del mercado chileno de condimentos

    La clave para resistir en las carreras de alta montaña, según los atletas internacionales de Merrell Skyrace 2026
    Tendencias

    La clave para resistir en las carreras de alta montaña, según los atletas internacionales de Merrell Skyrace 2026

    Qué decía el polémico vestido de Lily Allen con el que expuso las infidelidades de su expareja

    Por qué Donald Trump destituyó a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional de EEUU

    Joaquín Niemann no levanta cabeza en la segunda jornada del LIV Golf de Hong Kong
    El Deportivo

    Joaquín Niemann no levanta cabeza en la segunda jornada del LIV Golf de Hong Kong

    Alerta en Portugal: Cristiano Ronaldo se lesiona y Al Nassr autoriza viaje urgente a Madrid para su recuperación

    La alegría de las Diablas tras el triunfo ante Francia que las acerca al Mundial: “Es algo que no tiene comparación”

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026
    Tecnología

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Uno por uno: todos los guiños a la historia de Los Tres en su nuevo video
    Cultura y entretención

    Uno por uno: todos los guiños a la historia de Los Tres en su nuevo video

    A fondo con Tini: “Mientras el artista sea real con lo que está sintiendo, la música tiene sentido”

    Al fin Morrissey hace noticia por su música: el pedregoso regreso al disco del cantante

    Irán reivindica un ataque con “drones destructivos” contra “bases estadounidenses” en Kuwait
    Mundo

    Irán reivindica un ataque con “drones destructivos” contra “bases estadounidenses” en Kuwait

    ¿Nueva estrategia de Israel? Atacar las fuerzas policiales iraníes para facilitar una revuelta ciudadana

    Trump afirma que “cerraría el Gobierno” para lograr la aprobación de su reforma electoral

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual
    Paula

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual

    Amar sin depender: la promesa que nos está dejando solos

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana