Los convulsionados días previos al cambio de mando

Queda menos de una semana para el cambio de mando entre el Presidente saliente, Gabriel Boric, y el entrante, José Antonio Kast. Y no han sido días tranquilos; de hecho, las polémicas que se han suscitado han convertido a este período en el traspaso más polémico de las últimas décadas.

Desde la controversia sobre la información entregada acerca del “cable chino”, pasando por las acusaciones de “amarre” de profesionales adherentes al gobierno actual en altos cargos de administración pública, hasta proyectos inconclusos como el FES o la salacuna universal, la administración Boric se despide del mando en medio de un clima convulso, según la visión de los analistas políticos Sofía González y Roberto Munita -director de la carrera de Administración Pública de la Universidad Andrés Bello, protagonistas de una nueva edición de A BORDO.