“Muchos servicios han mejorado gracias al impulso de la Contraloría”: las palabras de Dorothy Pérez tras recibir el Premio al Mérito UNAB 2025

“Este premio no es personal, es institucional: un reconocimiento al trabajo que cada uno de los 2.197 funcionarios y funcionarias de nuestra institución están haciendo todos los días del año en nuestro país”, dijo Dorothy Pérez, contralora general de la República, tras ser elegida la “Figura del año” en la entrega de los Premios al Mérito 2025 de la Universidad Andrés Bello, en una ceremonia que se realizó en el Campus Casona de las Condes de la UNAB.

Estos reconocimientos, que desde 2002 entrega la casa de estudios a quienes han realizado un aporte diferenciador al país gracias a su trabajo y compromiso, destacan a personalidades del mundo del deporte, el arte y cultura, las ciencias, las humanidades y la educación.

Además de Dorothy Pérez, este año recibieron el galardón la nadadora de aguas gélidas Bárbara Hernández, conocida como la “Sirena de hielo”; Carmen Gloria Larenas, directora del Teatro Municipal; la doctora Apolinaria García, investigadora de la Universidad de Concepción y desarrolladora del primer probiótico para prevenir la aparición de la bacteria Helicobacter pylori, causante del cáncer gástrico; Joaquín Fermandois, destacado historiador nacional, y Tomás Recart, director ejecutivo de Enseña Chile.

En el caso de Dorothy Pérez, su semblanza fue presentada por el rector de la Universidad Andrés Bello, Julio Castro, quien destacó que esta abogada de la Universidad de Chile -la primera mujer en ocupar el puesto de contralora general de la República- ha liderado la institución “con convicción, fuerza y apego absoluto a los principios que la inspiran”. También resaltó el protagonismo que ha tenido la Contraloría al fiscalizar a los organismos públicos, tarea que ha gozado de un amplio reconocimiento luego de revelarse el fraude a partir del uso de licencias médicas falsas en varias instituciones del Estado.

“De ella destacamos su liderazgo en la modernización del sector público y su férrea defensa de la transparencia y la pluralidad en la gestión estatal. Dorothy Pérez nos recuerda que el mérito es ponernos al servicio del bien común. Su ejemplo inspira a nuevas generaciones”, agregó Julio Castro.

Palabras a las que la contralora respondió destacando que, más allá del liderazgo propio de su cargo, el resultado que se ha obtenido en el último tiempo obedece al trabajo en terreno de cada uno de los funcionarios, quienes muchas veces tienen que ejercer su rol fiscalizador en condiciones extremas e inhóspitas.

“Hay lugares donde uno va a fiscalizar y no hay dónde quedarse a dormir, porque estamos a ocho horas de distancia de otro pueblo. Entonces hay que dormir en la casa del fiscalizado. ¿Se imaginan eso?”, contó.

“Lo que hacemos es un trabajo muy hermoso, que es la defensa de la ciudadanía, cuidar que los recursos públicos se estén invirtiendo bien”, agregó, junto con destacar que esta fiscalización reditúa calida de vida a las personas, ya que “muchos servicios han mejorado gracias al impulso de la Contraloría”.

De nadar en aguas gélidas a un probiótico para prevenir el cáncer

“La mayoría de las personas piensa que mi historia, como la de los deportistas olímpicos, siempre ha estado llena de éxitos; creen que fui la más talentosa, la más rápida o la más capaz. Y es todo lo contrario: era la que salía última, la que siempre salía llorando, la que no entendía, a la que le tocó aprender desde la adolescencia lo que significa que tu mejor esfuerzo no necesariamente te lleva al lugar exacto donde sueñas, y eso puede ser muy frustrante”.

Con esas palabras, la nadadora de aguas gélidas Bárbara Hernández, conocida como la Sirena de Hielo y la primera chilena en ser parte del Salón de la Fama de Natación, partió su agradecimiento por haber sido elegida para recibir el Premio al Mérito 2025 de la Universidad Andrés Bello en la categoría Deporte y Bienestar.

Sus logros hablan por sí solos: la actual campeona del mundo en aguas gélidas tiene cuatro récords Guinness por sus travesías en Cabo de Hornos, la Antártica y Navarino; ha cruzado los Siete Mares y protagonizado un doble cruce por el Canal de la Mancha, entre otras hazañas. Sin embargo, su influencia va más allá: después de más de 20 años dominando el agua, se ha convertido en una exitosa conferencista internacional que busca demostrarles a niñas y adolescentes que nunca es tarde para comenzar nuevos desafíos.

Bárbara Hernández, la "Sirena de hielo" y primera chilena en el Salón de la Fama de la Natación, recibió su premio de manos de Juan Antonio Guzmán, presidente de la junta directiva de la UNAB.

“También destacamos su determinación y su compromiso con la protección de los océanos y glaciares”, dijo Juan Antonio Guzmán, presidente de la Junta Directiva de la Universidad Andrés Bello y encargado de presentar a la deportista, quien agradeció a su entrenador y especialmente a sus padres: “Me atreví a soñar porque tengo unos papás que en vez de decirme ‘Es imposible’, ‘No lo vas a lograr’ o ‘Nuestras prioridades son otras, no podemos pagar algo así’, me dijeron: ‘¿Por qué no?’”.

En el caso de la directora del Teatro Municipal, la periodista y exbailarina Carmen Gloria Larenas, también se destacó el ser la primera mujer en este cargo en la historia de esta institución cultural.

“Su gestión se ha distinguido por una profunda modernización institucional, la apertura del teatro a nuevos públicos, el fortalecimiento en la formación artística, el desarrollo de plataformas digitales como el Municipal Delivery y la consolidación de las redes internacionales. Carmen Gloria encarna todos los principios formativos que hemos defendido en el Campus Creativo”, dijo de ella Ricardo Abuauad, decano del Campus Creativo UNAB.

Ricardo Abuauad, decano del Campus Creativo UNAB, destacó de Carmen Gloria Larenas su tarea por acercar el Teatro Municipal a nuevos públicos.

Carmen Gloria Larenas agradeció el premio a la UNAB por partida doble, no sólo por el reconocimiento en sí; también porque en un momento de su vida en que se vio forzada a “empezar de nuevo” luego de haber tenido que dejar su carrera como bailarina del Teatro Municipal, “de todas las universidades que visité, hubo una sola que apostó por mí: la Universidad Andrés Bello. Por eso hoy digo que el futuro es de los profesionales 360 grados que unen y conectan universos más allá de una especialidad”.

El exministro de Educación y director del Instituto UNAB de Políticas Públicas, Raúl Figueroa, fue el encargado de presentar el Premio al Mérito en la categoría Educación, que este año recayó en Enseña Chile y que fue representada por su director ejecutivo, Tomás Recart.

Enseña Chile, como narró Figueroa, este 2025 cumplió 18 años con el firme propósito de impactar con su labor en la educación desde la misma sala de clases, al plantear que las brechas educacionales en Chile pueden estrecharse si se lleva al aula a talentos educativos de distintas áreas para educar a niños y niñas, especialmente en los sectores más vulnerables.

“No se quedaron de brazos cruzados y optaron por impulsar un proyecto y poner la voluntad en acción”, añadió Raúl Figueroa. “Y tomaron un camino, inspirado por un modelo de Estados Unidos que apunta fundamentalmente a cómo conectar jóvenes profesionales de altas capacidades con la necesidad del sistema educativo chileno”.

¿Por qué creemos que la educación no debiese tratarse como un terremoto? Porque lo es”, dijo Tomás Recart, Premio al Mérito en Educación, quien recibió su reconocimiento de manos de Raúl Figueroa, director del IPP UNAB.

Tomás Recart recibió el reconocimiento apelando al trabajo colaborativo: “Soy parte de un equipo grande y diverso que cree que los grandes problemas de la humanidad siempre se han resuelto colectivamente y no hay plan B (…) Si ustedes me aprietan y me preguntan: ¿por qué Chile es tan bueno para poder unirse en torno a un propósito? Porque tenemos un gran historial de terremotos, de incendios, de tsunamis, que nos obliga a unirnos en torno a un propósito. La gran pregunta es ¿por qué creemos que la educación se va a resolver de manera distinta? ¿O por qué creemos que la educación no debiese tratarse como un terremoto? Porque lo es”, ejemplificó.

“En el caso de un terremoto, uno se mueve al lugar y entrega ayuda. En el caso de la educación son años de trabajo, de perseverancia, para resolverlo. Otra cosa es con pizarra”.

Otro de los galardonados este 2025 fue el historiador nacional Joaquín Fermandois, en la categoría Humanidades y Ciencias Sociales. Ruth Espinosa, decana (i) de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la UNAB destacó su enorme trayectoria, que ha permitido comprender de mejor manera el devenir del siglo XX en el mundo y especialmente el de Chile en las últimas décadas.

“Es un claro ejemplo de los valores que sustentan la vida académica, el respeto intelectual, la tolerancia, el pensamiento riguroso", dijo de Joaquín Fermandois la decana (i) Ruth Espinosa.

“Es un claro ejemplo de los valores que sustentan la vida académica, el respeto intelectual, la tolerancia, el pensamiento riguroso, la colaboración entre pares y el compromiso con la formación universitaria”, añadió la decana (i) UNAB para relevar la figura de Fermandois, quien en su discurso de agradecimiento hizo una férrea defensa de las Humanidades: “No seremos civilización si este camino de la razón científica, en el sentido moderno de la palabra, no incluye la intención creativa con las artes y las letras: las humanidades, en suma”.

Por último, el Premio al Mérito en Ciencias recayó en esta oportunidad para la doctora Apolinaria García, investigadora de la Universidad de Concepción que este año repletó los titulares de las noticias al presentar el desarrollo de un probiótico capaz de hacer frente a la bacteria Helicobacter pylori, una de las causantes del cáncer gástrico.

Carolina Torrealba, vicerrectora de Investigación y Doctorado de la Universidad Andrés Bello, presentó la semblanza de la doctora García, de quien relevó su vida dedicada a la ciencia, tanto investigando como formando profesionales. “Su descubrimiento, además, demuestra que es posible generar una innovación que irrumpa las vidas de muchas personas y salve vidas. Y para eso no se necesita ser un joven adinerado en Silicon Valley”.

De la doctora Apolinaria García se destacó que “su descubrimiento, además, demuestra que es posible generar una innovación que irrumpa las vidas de muchas personas y salve vidas".

La científica agradeció su premio a la UNAB y a también a su casa de estudios, que le entregó los valores “que han sido la brújula que me han mantenido buscando soluciones innovadoras a problemas de salud prevalentes en nuestro país. Estoy consciente de que he restado parte de mi existencia a mi familia para sumarme al grupo de científicas y científicos que buscan soluciones de patologías prevalentes asociadas a la infección. Pero sin un verdadero esfuerzo no hay progreso”.