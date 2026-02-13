Quiero pololear contigo, pero ¿ya te terapeaste?

¿Cuán importante es la salud mental en el éxito o fracaso de una relación amorosa? Probablemente todos tenemos la respuesta clara; sin embargo, hay quienes lo tienen más claro aún: las nuevas generaciones, que no temen poner sobre la mesa la idea de ir a terapia antes de dar un paso adelante en el compromiso, o bien cuando sienten que hay algún tema no resuelto que les impedirá ser una buena pareja.

“La salud mental mental dejó de ser un mito, los tabúes se rompieron y esta nueva generación no tiene conflicto en hablar de sus emociones, de sus sensaciones y temores”, dice la psicóloga Carolina Carrera, directora de la Clínica de Atención Psicológica de la Universidad Andrés Bello, quien junto a la también psicóloga Stefanella Costa, académica de la Universidad Diego Portales, analizaron las nuevas formas del amor romántico en esta nueva edición de A BORDO.