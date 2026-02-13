SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    LT Board

    Quiero pololear contigo, pero ¿ya te terapeaste?

    Polo Ramírez conversa con las psicólogas Carolina Carrera -directora de la Clínica de Atención Psicológica de la Universidad Andrés Bello- y Stefanella Costa -académica de la Universidad Diego Portales- sobre una tendencia de moda entre las parejas más jóvenes: pedirle al otro, antes de un construir un vínculo serio, ir a terapia. 

    Por 
    La Tercera

    ¿Cuán importante es la salud mental en el éxito o fracaso de una relación amorosa? Probablemente todos tenemos la respuesta clara; sin embargo, hay quienes lo tienen más claro aún: las nuevas generaciones, que no temen poner sobre la mesa la idea de ir a terapia antes de dar un paso adelante en el compromiso, o bien cuando sienten que hay algún tema no resuelto que les impedirá ser una buena pareja.

    “La salud mental mental dejó de ser un mito, los tabúes se rompieron y esta nueva generación no tiene conflicto en hablar de sus emociones, de sus sensaciones y temores”, dice la psicóloga Carolina Carrera, directora de la Clínica de Atención Psicológica de la Universidad Andrés Bello, quien junto a la también psicóloga Stefanella Costa, académica de la Universidad Diego Portales, analizaron las nuevas formas del amor romántico en esta nueva edición de A BORDO.

    Más sobre:LT BoardA BordoEducación BoardDía del amorSalud mentalbranded-ltboard
    Imagen boletín

    Suscríbete a nuestro newsletter semanal, con los temas que marcan la pauta del país

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete
    Imagen boletín

    Suscríbete a nuestro newsletter semanal, con los temas que marcan la pauta del país

    Lo Último

    La fiebre por el uso de melatonina en niños y los efectos secundarios que puede acarrear

    14 de febrero: El amor en perspectiva histórica

    Fragata portuguesa en las costas chilenas: La prevención sigue siendo la mejor herramienta

    En vacaciones: ¿haz todo o haz nada?

    ¿Cómo cuidar la salud de las mascotas ante las altas temperaturas del verano?

    Todo lo que debes saber para salir de camping por Chile

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    LO MÁS LEÍDO

    1.
    Todo lo que debes saber para salir de camping por Chile

    Todo lo que debes saber para salir de camping por Chile

    2.
    La fiebre por el uso de melatonina en niños y los efectos secundarios que puede acarrear

    La fiebre por el uso de melatonina en niños y los efectos secundarios que puede acarrear

    VIDEOS

    Así fue el momento que camión que transportaba concreto se incendia en la Ruta 5

    Así fue el momento que camión que transportaba concreto se incendia en la Ruta 5

    Boric reitera llamado a aprobar Sala Cuna en último consejo de gabinete: “Es hora de darse la mano y sacarlo adelante”

    Boric reitera llamado a aprobar Sala Cuna en último consejo de gabinete: “Es hora de darse la mano y sacarlo adelante”

    Secretario de Salud de EE.UU. admite adicción a las drogas: “Yo aspiraba cocaína sobre tazas de baños”

    Secretario de Salud de EE.UU. admite adicción a las drogas: “Yo aspiraba cocaína sobre tazas de baños”

    Las claves de Lollapalooza: Sabrina Carpenter y Chappell Roan lideran el paraíso pop

    Las claves de Lollapalooza: Sabrina Carpenter y Chappell Roan lideran el paraíso pop

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver el partido Sub 17 de Chile vs. Ecuador por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    Dónde y a qué hora ver el partido Sub 17 de Chile vs. Ecuador por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo contra Tomás Etcheverry por el ATP de Buenos Aires

    A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo contra Tomás Etcheverry por el ATP de Buenos Aires

    Rating del jueves 12 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 12 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Abren escuela de verano de emergencia en Lirquén para niños damnificados por incendios
    Chile

    Abren escuela de verano de emergencia en Lirquén para niños damnificados por incendios

    “Se requiere salir de las pequeñeces”: gobierno responde a críticas de Poduje por gestión tras incendios y ayuda a Cuba

    La modificación del Plan Regulador Metropolitano que permitiría ensanchar el camino La Pirámide que une Huechuraba y Vitacura

    Accionistas minoritarias del Hipódromo Chile lanzan nueva ofensiva legal contra casinos online
    Negocios

    Accionistas minoritarias del Hipódromo Chile lanzan nueva ofensiva legal contra casinos online

    Accidente en El Teniente: Codelco remueve a altos cargos tras “inconsistencias y ocultamientos” en información entregada

    Quiebra inmobiliaria de la familia Alaluf, tras fallida reorganización con pasivos por $16.510 millones

    Caso Nancy Guthrie: los nuevos detalles que entregó el FBI sobre el sospechoso de su desaparición
    Tendencias

    Caso Nancy Guthrie: los nuevos detalles que entregó el FBI sobre el sospechoso de su desaparición

    Qué significa para el clima la “mayor desregulación de la historia” anunciada por Trump

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    En vivo: Alejandro Tabilo enfrenta a Tomás Etcheverry por el paso a las semifinales del Abierto de Buenos Aires
    El Deportivo

    En vivo: Alejandro Tabilo enfrenta a Tomás Etcheverry por el paso a las semifinales del Abierto de Buenos Aires

    Mauricio Pinilla le pone presión a Juan Martín Lucero en la U: “Si no hace más de 15 goles, para afuera”

    Sebastián Endrestad completa su participación en 10 kilómetros esquí de fondo en los Juegos Olímpicos de Invierno

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos
    Tecnología

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Hermanos Ilabaca presentan “Venus en Marte” el primer adelanto de su nuevo disco
    Cultura y entretención

    Hermanos Ilabaca presentan “Venus en Marte” el primer adelanto de su nuevo disco

    Ca7riel y Paco Amoroso se unen a Sting en la espiritual Hasta Jesús tuvo un Mal Día

    Los Tres adelantan un extracto del primer single que reúne a su formación original

    Tribunal Superior británico declara ilegal considerar como terrorista al grupo “Palestine Action”
    Mundo

    Tribunal Superior británico declara ilegal considerar como terrorista al grupo “Palestine Action”

    Corea del Norte amenaza con una “respuesta terrible” si se producen más incursiones de drones surcoreanos

    Canciller alemán Merz advierte de que “el orden internacional ya no existe” y que grandes potencias ponen en riesgo la libertad europea

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse
    Paula

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles