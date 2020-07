Contexto Pandemia: Sergio Baeriswyl, presidente del CNDU

26 jun 2020 02:26 PM

Fotos CNDU

En el futuro se vislumbran cantidades enormes de trabajo y esfuerzos para lograr que definitivamente los servicios lleguen donde no existen, que la brecha digital se reduzca, que los desplazamientos bajen y se descarbonicen nuestras ciudades. Pero ahora mismo hay una urgencia particular para lograr estos objetivos, aunque sea de manera táctica o temporal. La ciudad de 15 minutos no es un concepto nuevo ni inalcanzable, eso al menos opinan en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, como nos lo explica su presidente.