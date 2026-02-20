IA hecha en Chile: dos soluciones locales que automatizan las faenas mineras

La inteligencia artificial está penetrando en todas las industrias. Según un reciente estudio de la Universidad de Stanford, el 78% de las organizaciones dice estar incorporando IA en sus procesos, estudiando cómo obtener el máximo provecho de ella. Y la minería no es la excepción.

Las grandes empresas mineras no solo están implementando la IA sino también empujando iniciativas de mejoramiento, con el foco puesto en pasar de una minería tecnológica a una minería inteligente.

El potencial es grande y las proyecciones globales acompañan: según un estudio de la consultora Precedence Research, que indagó en el potencial de la IA en la minería, estas soluciones aportarán más de 800 mil millones de dólares hacia 2034, versus los poco más de 6.000 millones de dólares en eficiencias que aportará la IA en esta industria este año.

Incluso más: de acuerdo al último estudio de Innovación en Empresas Proveedoras de la Minería, de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), más de 300 empresas han implementado soluciones tecnológicas, y el 66% se define como proveedor de alto componente de conocimiento, investigación, desarrollo e innovación.

En la minería, una fuente de soluciones disruptivas es la industria de proveedores. Y en Chile, dada su importancia global en este sector, este eslabón de la cadena es particularmente dinámico, teniendo en cuenta además los múltiples desafíos que tiene la industria, como la eficiencia en el uso de agua, la reducción de emisiones, las durezas del mineral y otros.

Una de las soluciones basadas en IA que se están aplicando con éxito en Chile está relacionada con la lectura del suelo, lo que permite hacer más preciso y eficiente el proceso de sondaje. Una de las empresas que impulsa estas soluciones es Lidenbrock, firma adherente de la red Compromiso Minero, que desarrolló una herramienta enfocada en aportar información relevante en materia geológica.

“La misión fue construir una herramienta que hiciese simple lo complejo, que combinase metodologías de herramientas de aprendizaje de máquina con metodologías tradicionales de geología y geoestadística”, explica Francisco Anguita, CEO y cofundador de Lidenbrock, firma chilena surgida en 2021 que tiene entre sus clientes a grandes empresas de la minería local.

“El objetivo es facilitarle la vida del geólogo, darle un complemento que le asistiese y facilitara las cosas y que nada estuviese a más de tres clics de distancia”, agrega. Esto permite que trabajos costosos y largos pasen a ser casi inmediatos.

“En relación al modelamiento y caracterización de un yacimiento, existían procedimientos para modelar variables geológicas que podrían tardar hasta tres semanas. Con nuestro software, eso se puede realizar en unos 10 minutos. Con ese nivel de aceleración, el profesional ahora se puede dedicar a ver múltiples escenarios si desea y a tomar decisiones con mayor información, lo que además mejorará el desempeño aguas abajo, en la planta”, añade Anguita.

Perforaciones más eficientes con IA

Otra empresa chilena que ha diseñado una solución basada en IA es Mineral Forecast, que desarrolló una herramienta capaz de potenciar la precisión en las tareas de perforación.

“Hemos aumentado hasta en cuatro veces la efectividad en la perforación y se pueden acelerar los descubrimientos de depósitos en hasta un 25%, reduciendo significativamente los plazos de exploración”, detalla Arturo Rochefort, COO y cofundador de Mineral Forecast.

La acogida a estas soluciones, según él, ha sido muy positiva entre las empresas mineras, tanto en relación al desarrollo de capacidades internas como a la incorporación de soluciones de terceros.

“Hay un interés creciente de la industria minera por incorporar estas tecnologías, aunque la velocidad de adopción varía según el tipo y tamaño de empresa”, explica Rochefort. “Las grandes compañías están desarrollando capacidades internas para aplicar IA en distintos desafíos, pero al mismo tiempo están recurriendo cada vez más a proveedores especializados, abriendo licitaciones para incorporar las mejores soluciones disponibles en el mercado”.

“Además, se percibe un cambio cultural importante: los equipos están entendiendo la IA como una herramienta que los ayuda a trabajar mejor, tomar decisiones más informadas y hacer sus procesos más eficientes, generando así mayor valor para la compañía“, complementa el COO de Mineral Forecast.

Chile: referente global

Un elemento que marca la diferencia son los tiempos de adopción de tecnología. Para obtener el máximo valor, su incorporación no es inmediata y toma tiempo. Lo clave es entender qué procesos pueden ser mejorados a través de esta tecnología y cuáles son las soluciones que mejor se adaptan al desafío.

“La IA en la minería tiene un potencial enorme, existen muchísimos análisis y procesos que pueden simplificarse ampliamente”, cuenta Anguita. “Siempre pensando que el valor del profesional se encuentra en analizar, en el examen y en la toma de decisiones, y no en la trabajosa labor de construir modelos, tarea que puede ser en gran parte automatizada”.

El CEO de Lidenbrock además sostiene que en el sector se observa una renovada motivación e incluso un mandato corporativo en muchos casos para incorporar herramientas de aprendizaje de máquina. Esto es refrendado por Anita Marambio, presidenta del directorio de Compromiso Minero: “al final del día, toda esta tecnología no solo se queda en nuestras faenas. Hoy, estas soluciones nacidas en Chile ya están siendo utilizadas por grandes mineras en otros continentes, posicionando a nuestro país como un referente global en minería verde”.