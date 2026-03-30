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    Probado en Catemu: el invento que puede revolucionar la extracción de cobre

    Enfocado en minerales de baja ley, como la calcopirita, en la mina El Soldado se está innovando para obtener cobre mediante un proceso que usa menos agua y energía.

    Por 
    Gustavo Orellana
    El invento que puede revolucionar la extracción de cobre.

    El mundo necesita cada vez más cobre. Esto explica que el valor de la libra del metal, que solía fluctuar US$3 o US$4 por libra, hoy esté superando los US$5, con perspectivas de mantenerse así por varios años más.

    Esto abre un gran desafío para la industria minera: cómo conseguir más cobre, que permita satisfacer las necesidades de múltiples actores que demandan cada vez más mineral. La actual crisis del petróleo, prevén expertos, podría impulsar aún más la electromovilidad que -como es sabido- es altamente demandante del denominado “sueldo de Chile”.

    Proyecto SandLix en mina El Soldado de Anglo American.

    Si bien Chile cuenta con las reservas de cobre más grandes del mundo, las proyecciones señalan que para que el país aumente la producción, aprovechando de la mejor forma posible este nuevo boom proyectado, hay un gran ´pero´: el decaimiento en las leyes del mineral, que es la cantidad de cobre presente en determinada cantidad de mineral tratado.

    La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) plantea que “a partir de 2027 la trayectoria proyectada evidencia un decaimiento difícil de evitar en la producción nacional, explicado principalmente por factores estructurales, como el envejecimiento de los yacimientos, la caída de leyes y los largos plazos de maduración de los proyectos mineros”, situaciones que, más que fenómenos puntuales, responden al ciclo natural de esta industria.

    Ello abre un desafío, y como todo desafío, una oportunidad: ¿Cómo explotar, de manera lo más eficiente posibles minerales de baja ley? Y la respuesta está en la innovación.

    El invento que puede revolucionar la extracción de cobre

    Una de las empresas en búsqueda de esta solución es Anglo American. La compañía, a nivel global, está desarrollando SandLix, una tecnología de lixiviación para procesar minerales primarios de cobre, especialmente calcopirita, que es el que concentra las principales reservas de cobre del mundo. En palabras simples, es un tipo de mineral con mayor presencia a nivel terrestre, pero de baja ley y difícil procesamiento.

    ¿Cómo funciona? A diferencia de fórmulas convencionales de molienda y flotación, este utiliza un tamaño de partícula controlado, que son dispuestas en pilas y donde el manejo del calor y de variables operacionales permite generar las condiciones necesarias para disolver la calcopirita.

    La tecnología ha sido probada a distintas escalas, incluyendo una pila piloto de 15.000 toneladas en la mina El Soldado, en la comuna de Catemu, Región de Valparaíso, uno de los lugares en que Anglo American testea este tipo de soluciones a nivel global para su posterior uso a gran escala. Además, SandLix ha contado con pruebas metalúrgicas en columnas de gran volumen en Sudáfrica y un proceso de escalamiento que considera nuevas pruebas en Los Bronces.

    Desde la compañía explican que SandLix podría abrir una nueva ruta tecnológica para procesar minerales primarios de cobre que hoy son difíciles de tratar mediante lixiviación.

    “Permitiría aprovechar mejor la infraestructura de plantas SX–EW (extracción por solventes y electro obtención) instalada en el país, muchas de las cuales hoy operan con capacidad ociosa debido al agotamiento de minerales oxidados. A esto se suman beneficios potenciales en materia ambiental, ya que el proceso requiere menos energía y agua que los métodos convencionales, pues trabaja en pilas de lixiviación con partículas más gruesas, produciendo un material residual con mucha menor humedad, reduciendo el consumo de agua”, añaden desde Anglo American.

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