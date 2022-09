Andrew Dominik aseguró que Blonde, la nueva película sobre Marilyn Monroe, no podría existir sin Netflix

Si no existiera Netflix no existiría Blonde...o al menos eso es lo que siente Andrew Dominik. Recientemente el director de la nueva película sobre Marilyn Monroe protagonizada por Ana de Armas habló con Deadline sobre la cinta y señaló que no cree que su realización hubiese sido posible con otra compañía.

“Pues no, la película no existiría sin Netflix”, indicó el director al ser consultado sobre si alguna vez pensó que esta producción podría terminar bajo el amparo de otra compañía. “Nadie más pagaría por la cosa excepto Netflix. Ellos fueron los que fueron lo suficientemente valientes como para asumirla. Pero estamos en un período de tiempo que está por todas partes, por lo que, naturalmente, hubo algunas ansiedades”.

“Pero al final, apoyaron completamente lo que quería hacer, hasta el punto en que firmé un papel diciendo que entregaría una película con clasificación R. Creo que todos se dieron cuenta de que la calificación NC-17 dañaría la película. Pero han apoyado la versión de la película que hice y no se puede pedir más que eso. Es la única película que he hecho en la que no he tenido que hacer concesiones”, añadió.

La clasificación de Blonde ha sido todo un tema durante los últimos meses ya que ha generado un montón de especulaciones y directamente morbo respecto a lo que mostrará la cinta. De hecho, días atrás la propia Ana de Armas apuntó contra lo que considera una inminente distribución informal de las escenas donde aparecerá desnuda en la cinta.

En ese sentido, en la misma conversación con Deadline, el director de Blonde aprovechó de desmentir la existencia de una supuesta escena de sexo oral.

“Te lo perdiste porque nunca fue filmado y nunca estuvo en el guión. Es solo uno de esos rumores de Internet. No sé de dónde vino eso, solo un periodista de clickbait tratando de generar drama. Dios lo bendiga”, señaló Dominik.

Todo antes de remarcar que los principales desafíos que enfrentó sobre lo que estaría o no en la película tenían que ver con temas de derechos de cintas pertenecientes a otros estudios, aunque en última instancia logró lo que necesitaba.

“Obtuve permiso legal para hacer todo lo que quería hacer. Nunca pensé que eso sucedería”, concluyó el director.

Blonde se estrenará este 28 de septiembre en Netflix.