Ant-Man and the Wasp: Quantumania será la nueva película de los héroes miniatura

La tercera película de Ant-Man ya tiene un título oficial. Siguiendo la apuesta de la entrega anterior, esta película también contemplará a Wasp en su nombre y se llamará Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Como pueden imaginar con ese nombre, esta cinta probablemente abordará más del Reino Cuántico, esa dimensión que se exploró en Ant-Man and the Wasp y finalmente fue clave para Avengers: Endgame.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania será dirigida por Peyton Reed, el director responsable de las películas anteriores de Ant-Man, y contará nuevamente con Paul Rudd como Scott Lang, Evangeline Lilly como Hope Van Dyne, Michael Douglas como Hank Pym y Michelle Pfeiffer como Janet Van Dyne.

Pero, mientras Marvel Studios no quiso dar más detalles de la trama, lo más interesante de este anuncio fue que se confirmó Jonathan Majors como Kang el conquistador, un viajero del tiempo que obviamente busca dominar el mundo y, dependiendo de la versión, podría estar o no emparentado con Reed Richards de Los Cuatro Fantásticos.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania todavía no tiene una fecha de estreno, pero Michelle Pfeiffer señaló que la película podría comenzar su rodaje en el segundo trimestre de 2021.