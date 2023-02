Anthony Mackie abordó la diferencia entre Sam Wilson y Steve Rogers como Capitán América

Anthony Mackie comenzó a tantear la propuesta de la próxima película de Capitán América. En una reciente entrevista con el portal Yahoo! el actor que ha encarnado a Sam Wilson desde Capitán América: The Winter Soldier confirmó que el rodaje de Capitán América 4 partirá pronto y abordó uno de los aspectos que distinguirá a su versión del héroe del personaje que plasmó Chris Evans en la saga anterior del MCU.

Si bien durante todas las películas en que ha aparecido y la serie The Falcon and the Winter Soldier ha quedado claro que Sam Wilson es un personaje diferente a Steve Rogers, Mackie remarcó que un factor en esa diferencia será la humanidad de su personaje.

“Con mi Cap, no es un superhéroe. No tiene un súpersuero, por lo que su superpoder es su humanidad. Creo que con él, tiene que subir al escenario con una comprensión muy diferente sobre lo que es ser un buen chico, o ser un chico malo, y ¿cuáles son las decisiones que te hacen seguir esa línea en la forma en que lo haces?”, dijo Mackie. “Simplemente lo veo como un Cap más humano, a diferencia de un Cap de juicio, donde ‘esto está bien y esto está mal’. Hay decisiones que te hacen elegir bien o mal”.

De acuerdo a Mackie el rodaje de Capitán América 4 comenzará en marzo de este año con miras al estreno planificado para 2024. Esta nueva película que será conocida oficialmente como Captain America: New World Order contará con Harrison Ford como Thaddeus “Thunderbolt” Ross, Tim Blake Nelson como Samuel Sterns/The Leader y Danny Ramirez como Joaquin Torres/The Falcon, entre otros. Todo mientras se rumorea que su trama podría estar vinculada a un elemento de Los Eternos.

Captain America: New World Order se estrenará en mayo de 2024.