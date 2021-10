Así lucirán Clark, Lois y Jimmy en la nueva serie animada My Adventures With Superman

Aunque la serie fue anunciada tiempo atrás con una imagen promocional, este fin de semana DC reveló un nuevo acercamiento a My Adventures With Superman.

En el marco del evento DC FanDome la compañía dio a conocer tres imágenes que anticipan los diseños que tendrán Clark Kent, Lois Lane y Jimmy Olsen en esta nueva producción animada que se está desarrollando para HBO Max y Cartoon Network.

Todo mientras también se reveló una nueva imagen de los reporteros y el fotógrafo de The Daily Planet.

De acuerdo a lo que se anunció anteriormente, My Adventures With Superman contará con Jack Quaid (The Boys) como Superman/Clark Kent y Alice Lee (Zoey’s Extraordinary Playlist) como Lois Lane. Todo mientras su historia se enfocará en las “vidas como individuos” y el “viaje como amigos” de Lois, Clark y Jimmy.

My Adventures With Superman aún no tiene una fecha de estreno.