My Adventures With Superman será la nueva serie animada del hombre de acero

Batman no es el único héroe de DC que tendrá una nueva serie animada y en paralelo a la presentación de Batman: Caped Crusader también se anunció a una nueva apuesta centrada en Superman.

Se trata de My Adventures With Superman, una nueva serie animada que ya recibió una orden para dos temporadas por parte de HBO Max y Cartoon Network.

Según recoge Deadline, My Adventures With Superman se enfocará en el inicio de la carrera del héroe titular y su elenco será encabezado por Jack Quaid (The Boys) como Superman/Clark Kent y Alice Lee (Zoey’s Extraordinary Playlist) como Lois Lane.

“My Adventures with Superman sigue a Clark mientras construye su identidad secreta como Superman y acepta su papel de héroe de Metrópolis, y quizás del mundo”, dice la descripción del programa. “Lois, que ahora se está convirtiendo en una periodista de investigación estrella, toma bajo su protección al aspirante a fotógrafo Jimmy Olsen. Mientras tanto, Clark y Lois se enamoran, comparten aventuras, derrotan a los malos, tropiezan con secretos y descubren lo que significa ser Superman y Lois Lane”.

Y para que la propuesta de My Adventures with Superman quede aún más clara, puedes revisar la primera imagen de la serie aquí:

My Adventures With Superman será producida por Warner Bros. Animation y Sam Register, el presidente de Warner Bros. Animation y Cartoon Network Studios, será su productor ejecutivo.

“Esta es la primera serie animada de Superman en muchos años y queremos contar nuestra historia de Superman a través del trío de Clark, Lois y Jimmy, cuya dinámica de relación permitirá historias ricas, serializadas y atractivas a medida que exploramos sus vidas como individuos y su viaje juntos como amigos”, comentó Register.

My Adventures With Superman todavía no tiene una fecha de estreno.