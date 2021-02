Avatar: The Last Airbender fue la serie animada para niños más popular de Netflix durante el 2020 en Estados Unidos

Según una reciente investigación realizada por NPD Group, Avatar: The Last Airbender, el clásico de Nickelodeon, fue la serie animada para niños más popular de Netflix durante el 2020 en Estados Unidos.

Según el estudio de la compañía, el segundo lugar fue ocupado por la película de Dreamworks, The Boss Baby: Back in Business; mientras que el tercer puesto se lo llevó el anime, Naruto. A la vez, la secuela de Avatar, The Legend of Korra, se ubicó en el octavo puesto de la lista.

La investigación, mostró además que The Boss Baby: Back in Business, fue el único exclusivo de Netflix en el top ten, siendo el contenido licenciado el que se quedó con los primeros puestos.

A la vez, muestra un predilección por las series más antiguas por parte de los usuarios, ya que del top ten, seis se estrenaron en 2010 o con anterioridad, incluido el caso de Avatar, siendo Back in Business la producción más reciente del listado, con una fecha de estreno de 2018.

Acá te dejamos el listado: