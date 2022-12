Alita: Battle Angel 2 todavía no es anunciada de manera oficial, sin embargo, días atrás se reveló que finalmente se están realizando conversaciones para concretar una secuela de la película de 2019 dirigida por Robert Rodriguez.

Así, mientras los fanáticos siguen atentos a cualquier actualización sobre el futuro cinematográfico de Alita, el productor Jon Landau abordó por qué la realización de una secuela ha tardado tanto.

Si bien sería fácil apuntar a factores como la compra de 20th Century Fox por parte de Disney, el actual panorama cinematográfico e incluso la pandemia, Landau indicó que en lo que respecta al equipo creativo Avatar: The Way of Water sería una de las razones por la que Alita: Battle Angel 2 todavía no es una realidad.

Durante una conversación con el portal Collider, el productor de Avatar y Alita fue consultado sobre cómo la tecnología de The Way of Water podría impulsar a Alita 2 ya que “la gente siempre va a querer otra de esas”.

“Nadie (quiere Alita 2) más que nosotros, queremos hacerlo. Pero también somos el tipo de personas que damos el 110% de nosotros mismos en todo lo que hacemos. No es algo en lo que nos hubiésemos enfocado en medio de Avatar: Way of Water. Es algo que, hace un par de semanas, estaba hablando con Robert. Hemos tenido numerosas conversaciones. Así que es algo que todavía queremos que suceda”, dijo Landau.

Avatar: The Way of Water lleva varios años en desarrollo y se estrenará más de una década después del debut de Avatar. Pero aunque la espera ha sido larga todo apunta a que no habría sido en vano y quien sabe, quizás con los planes para avanzar más rápido con lo que serían Avatar 3, 4 y 5, Alita: Battle Angel 2 finalmente pueda concretarse de buena manera.