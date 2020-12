¿Barry o Wally? El nuevo equipo creativo del cómic de Flash quiere decidir quién se quedará con el manto del velocista escarlata

Al inicio de la etapa Rebirth se estableció que Barry Allen y Wally West podían compartir el título de The Flash. Sin embargo, después de una guerra entre los personajes, los eventos de Heroes in Crisis, las manipulaciones de Eobard Thawne y todo lo que está pasando en Dark Nights: Death Metal, parece que DC nuevamente quiere elegir a un solo velocista para que use ese nombre.

Después de todo, durante este viernes DC finalmente anunció al nuevo equipo creativo que se hará cargo de la serie regular de The Flash después de Future State y, de la mano de la presentación de Jeremy Adams (DC Future State’s Black Adam and Black Racer) como el nuevo guionista y Brandon Peterson (Future State: The Flash) como el próximo artista, la editorial reveló que su primer arco a cargo del cómic se centrará en la redención de Wally West.

Concretamente DC dice que, después de la lucha contra The Darkest Knight y Perpetua, Wally tratará de renunciar a su rol como superhéroe para enfocarse en la familia que recién logró restaurar al final de Flash Forward.

No obstante, las cosas no terminarán allí porque al parecer el intento de retiro de Wally no implicará que Barry Allen podrá continuar operando tranquilo como The Flash y la editorial anticipa que eventualmente el científico forense deberá pedirle ayuda a su ex-compañero. Algo que dará pie a un nuevo debate sobre quién se quedará con el rol de The Flash.

“En los meses posteriores al evento Future State de DC, Barry necesitará a su ex socio más que nunca. ¿Dejará Barry que Wally se vaya? Barry Allen y Wally West deben enfrentar el pasado a través de una Liga de la Justicia liderada por Green Arrow”, anticipa la descripción revelada por DC. “Ollie es la única persona con la que Wally no ha hablado desde la muerte de Roy, así que elijan The Flash a partir de marzo de 2021 y vean a la Familia Flash decidir quién llevará el legado del velocista escarlata hacia el futuro. ¿Será Barry? ¿O Wally?”.

La mención de la familia Flash y la portada de The Flash #768 por Brandon Peterson dan a entender que, además de contar con Barry Allen y Wally West, el cómic de The Flash volverá a incluir a personajes como Bart Allen y Jay Garrick (el Flash original) tras lo que fue el final de la etapa de Joshua Williamson. No obstante, por ahora eso es solo una conjetura.

“Existe cierta disputa sobre quién ganaría en una carrera entre Wally y Barry”, comentó Adams, “pero digamos que es una pregunta que inicia esta nueva aventura. Intenté poner todo mi entusiasmo en escribir una historia que explora algunos de los elementos de ciencia ficción por los que se conocen los libros de Flash”.

La etapa de Adams y Preston a cargo del cómic de The Flash comenzará con The Flash #768, un número que será publicado el 16 de marzo de 2021.