Benedict Cumberbatch está dispuesto a continuar como Doctor Strange por una década

Doctor Strange in the Multiverse of Madness recién llegó a los cines pero si después de la película ya se están preguntando por el futuro de Stephen Strange, una reciente declaración de Benedict Cumberbatch probablemente mitigará sus dudas sobre los planes para el personaje.

Si bien Marvel Studios todavía no anuncia qué hará con Doctor Strange después de Multiverse of Madness, recientemente el actor detrás de Stephen Strange confirmó que está dispuesto a continuar interpretando al héroe por una década.

Concretamente, al ser consultado por e National Post sobre si podría verse cómo Doctor Strange por diez años más, Cumberbatch dijo: “¡Sí! Absolutamente. Absolutamente. Si lo mantienen interesante y lo mantienen evolucionando y tratando de ejercer todo su potencial como personaje, creo que hay muchos lugares para explorar. Así que sí, tráiganlo”.

Cumberbatch debutó como Doctor Strange en la primera película en solitario del personaje en 2016 y a partir de allí apareció nuevamente como Stephen Strange en Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame y Spider-Man: No Way Home, antes de encabezar la nueva Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

En ese sentido, aunque aún no hay planes oficiales para Doctor Strange 3 u otra película donde aparezca el hechicero, es preciso recordar que tiempo atrás el propio presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, indicó que Stephen Strange sería una pieza clave en el futuro del MCU e incluso señaló que sería el “ancla” del popular universo cohesionado.