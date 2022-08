Chad Stahleski quiere que la película de Ghost of Tsushima sea hablada en japonés y con un elenco japonés

En paralelo a sus planes para una potencial franquicia de Uncharted, la serie de The Last of Us y una cinta inspirada en Gran Turismo, PlayStation y Sony también están tramando una película basada en uno de los juegos más populares que las consolas de esas compañías han recibido en el último tiempo: Ghost of Tsushima.

Esta adaptación del título desarrollado por Sucker Punch será dirigida por Chad Stahleski, el responsable de las películas de John Wick. Y aunque eso ya podría ser una base intrigante para muchos, recientemente el cineasta anticipó una llamativa aproximación a ese proyecto.

Durante una entrevista con Collider, Stahleski indicó que pretende que la película de Ghost of Tsushima sea hablada en japonés y obviamente cuente con un elenco japonés.

Stahleski comenzó explicando que inevitablemente la obra de Akira Kurosawa será una influencia en la producción y que su propuesta es una “oportunidad de impulsar a la tecnología y las personas en una historia atemporal”.

“Creo que si hiciéramos esto bien, sería visualmente impresionante. Está impulsado por el carácter. Tiene una oportunidad para una gran acción, una gran apariencia. Y honestamente, intentaríamos hacerlo, todo en ese carácter. Es decir, es algo japonés sobre los mongoles que invaden la isla de Tsushima. Un elenco japonés completo, en japonés”, dijo el director. “Sony está muy de acuerdo con respaldarnos en eso. He estado yendo a Japón desde que tenía 16 años. Tengo amor por el país, amor por la gente, amor por el idioma. Tratar de dirigir no solo en mi idioma, sino también en el de otra persona y cambiar culturalmente mi forma de pensar para separar eso de una manera genial que aún atraiga a una audiencia occidental”.

Pero aunque a quienes vivimos en Latinoamérica estamos acostumbrados a ver producciones en japonés, coreano, inglés y otros idiomas con subtítulos por lo que esto eso solo representa una posibilidad intrigante para la película de Ghost of Tsushima, para una producción desarrollada en Estados Unidos puede ser un desafío y Stahleski está al tanto de eso. No obstante, el cineasta cree que puede saltar la barrera de los subtítulos para el publico estadounidense.

“Creo que hay una manera de hacerlo. Y una forma de dirigir el elenco y una forma de suavizar dramáticamente y mejorar el rendimiento facial. Entonces, si apago el sonido, quiero que sepas de qué se trata la escena, en el idioma que sea”, señaló.

La película de Ghost of Tsushima aún no tiene una fecha de estreno.