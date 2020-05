Chloe Bennet descartó los rumores sobre una supuesta aparición de Quake en las series de Disney Plus

La próxima semana se estrenará en Estados Unidos el primer episodio de la última temporada de Agents of S.H.I.E.L.D y aunque todo apunta a que el séptimo ciclo será el final de la historia de los agentes, aún hay algunos fanáticos que esperan que esta no sea la despedida definitiva de los personajes de la serie.

En ese contexto, durante la mañana de este lunes, una fanática le preguntó directamente a Chloe Bennet sobre los rumores de que podría continuar interpretando a Quake en una serie para Disney Plus.

La actriz que ha interpretado a Skye/Daisy Johnson desde la primera temporada de la serie no tardó en aclarar las cosas y aseguro que hasta el momento no ha tenido conversaciones al respecto.

"Desearía que (los rumores) fueran ciertos... pero no lo son ... ", escribió Bennet. “No he escuchado nada sobre eso fuera de Twitter”.

Si bien la publicación no lo esclarece, probablemente los rumores a los que Bennet se refiere tendrían que ver con la supuesta serie de los Secret Warriors que podría incluir a Quake. No obstante, eso no queda claro.

En ese sentido, lo único cierto sería que por el momento no habrían más planes para Quake tras el final de Agents of S.H.I.E.L.D.

La última temporada de Agents of S.H.I.E.L.D se estrenará el 27 de mayo en Estados Unidos.