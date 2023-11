Daisy Ridley cree que la gente estará “muy emocionada” con su próxima película de Star Wars

A través de una reciente entrevista Daisy Ridley se ha referida a su próxima película de Star Wars, señalando que las personas estarán “emocionadas” por esta.

Cabe recordar que Daisy Ridley protagonizó la última trilogía de Star Wars donde interpretó a Rey, la cual tuvo un recibimiento mixto por parte de los fanáticos.

En esta línea, la actriz que protagonizará un nuevo filme de la saga se refirió al respecto en conversación con Collider y a su aparición en el marco de Star Wars Celebration.

“Fue una recepción tan agradable. Estaba nerviosa antes de subir al escenario, porque nadie sabía que iba a ir. Nadie sabía que iba a Celebration, a excepción de Kathy [Kennedy] y un par de personas. Estaba muy nerviosa. Dios mío. Fue una recepción tan maravillosa. Estoy muy emocionada. La historia es realmente genial. Estoy esperando leer un guion porque, obviamente, no tengo más actualizaciones. No es lo que esperaba, pero estoy muy emocionada”.

En la ocasión, la actriz también fue consultada si esta película será el puntapié inicial de una nueva trilogía, a lo que respondió que “conozco la trama de una película. Eso no quiere decir que sea todo lo que es, pero eso es lo que me dijeron. Y creo que será la próxima película. Quiero decir, de nuevo, no sé, post huelgas y todo, que tan rápido comenzará todo de nuevo. Pero sí, hasta ahora conozco la historia de una película y creo que la gente estará muy emocionada”.