Dave Filoni afirmó que no será necesario ver The Clone Wars para entender Ahsoka

Al igual que la mayoría de las producciones de Star Wars, la nueva serie centrada en Ahsoka Tano recogerá tramas y personajes de otras entregas de la franquicia espacial. Sin embargo, aunque los guiños y personajes de otras producciones no son algo nuevo para los programas de la galaxia muy, muy lejana, debido a que Ahsoka se perfila como una serie que continuará directamente hilos argumentales de The Clone Wars y Rebels, han surgido dudas respecto a cuánto se debe recordar y saber sobre esas entregas para disfrutar de lo nuevo de la saga para Disney Plus.

En ese sentido, pese a que es probable que la mayoría de los fanáticos que esperan Ahsoka conozcan la historia de The Clone Wars, Dave Filoni afirmó que no será necesario ver esa serie animada para entender la nueva producción protagonizada por Rosario Dawson como la ex-Jedi.

“Nunca queremos crear una situación en la que sientas que tienes que haber visto estas cosas porque te las estás perdiendo”, explicó Filoni durante una conversación con IGN. “No sé cómo se sienten los fanáticos, pero, ¿tienes que haber visto The Clone Wars para entender a Ahsoka? No, no tienes que haber visto eso ¿Ayuda, sabrás más y entenderás más? Claro”.

“(...)Pero puedes (ver The Clone Wars) gracias a Disney Plus, está justo ahí. Tomamos A New Hope en el Episodio 4, ¿verdad? Así que Star Wars, para nosotros, entramos en en el medio. Así que hay una especie de historia en Star Wars de sumergirse directamente en la historia. Así que realmente me sumerjo en la historia con Ahsoka, pero sé más al respecto gracias al trabajo de The Mandalorian”, añadió.

Es decir, si aún no ven Clone Wars y quieren ver Ahsoka no se pederán de nada, pero evidentemente es una buena serie que deberían revisar independiente del aporte que dará o no para el programa que debutará en agosto mediante Disney Plus.