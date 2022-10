David Harbour es un rudo Santa Claus en el tráiler de Violent Night

Usualmente las películas sobre Santa Claus se mueven en el terreno del humor o las historias familiares, pero Violent Night no pretende apostar exclusivamente por ninguna de esas dos líneas y concretará su propuesta como una historia de acción con el icono navideño como protagonista.

Violent Night es protagonizada por David Harbour (Stranger Things) como el mismísimo Santa Claus, pero en este relato el personaje navideño no podrá concretar su reparto de regalos como de costumbre ya que, al llegar a la casa de una familia, se topará con un violento grupo de criminales.

Pero en lugar de huir este Santa Claus decidirá pelear y, de la mano de frases navideñas, atacará uno por uno a los ladrones.

Violent Night fue dirigida por Tommy Wirkola (Hansel & Gretel: Witch Hunters, Dead Snow) en base a un guión de Pat Casey y Josh Miller (Sonic). Y, sin más preámbulos puedes ver su tráiler aquí:

“Un equipo de mercenarios de élite irrumpe en un complejo familiar adinerado en Nochebuena y toma como rehenes a todos los que están dentro. Pero el equipo no está preparado para un combatiente sorpresa: Santa Claus (Harbour) está en el terreno y está a punto de demostrar por qué este Nick no es un santo”, dice la sinopsis.

Violent Night también contará con actuaciones de John Leguizamo (John Wick), Cam Gigandet (Without Remorse), Alex Hassell (Cowboy Bebop), Alexis Louder (The Tomorrow War)y Edi Patterson (The Righteous Gemstones), entre otros.

El estreno de Violent Night está planificado para el 2 de diciembre de 2022 en los cines de Estados Unidos.