DC Studios habría cancelado una película de Batman Beyond

Siguen los rumores y reportes sobre lo que sucederá y lo que no se concretará en el terreno de las adaptaciones cinematográficas de DC Comics.

A la espera de que James Gunn y Peter Safran revelen su grilla para el futuro de DC Studios, un nuevo rumor indica que al asumir como CEOs de esa nueva división de Warner Bros Discovery el director y el productor habrían cancelado una película de Batman Beyond.

Esta información surgió a partir de un comentario de Jeff Sneider en el podcast The Hot Mic donde indicó que Gunn habría cancelado un proyecto enfocado en el Batman de Michael Keaton que estaba escribiendo Christina Hodson, la guionista de The Flash y Birds of Prey.

Sneider especuló que ese proyecto habría surgido como parte del contrato para que Keaton volviera como Batman en la película sobre Barry Allen protagonizada por Ezra Miller. Sin embargo, no profundizó en el tema y en un reporte posterior Umberto Gonzalez de The Wrap puso en perspectiva esa información.

De acuerdo a Gonzalez efectivamente habría existido otro proyecto con el Batman de Keaton en desarrollo, pero no habría sido una cinta en solitario del personaje, sino que se habría tratado de una versión de Batman Beyond.

“La “película ‘en solitario’ de Michael Keaton Batman de la que habla (Sneider) que Christina Hodson estaba escribiendo, era de hecho la película Batman Beyond”, señaló Gonzalez.

Batman Beyond ( o Batman del futuro en español) es una serie animada ambientada en una versión futura de Gotham y centrada en las aventuras de Terry McGinnis, un joven que asume el manto de Batman y cuenta con un viejo Bruce Wayne como su mentor.

Desde su estreno en 1999 Batman Beyond se ha consolidado como una apuesta muy popular e incluso ha llevado su premisa a los cómics. Por ahora se desconoce qué habría involucrado la película inspirada en Batman Beyond, pero el proyecto habría sido cancelado porque no calzaba en el nuevo plan para DC que se está ideando y que Warner Bros Discovery pretendería que no cuente con múltiples versiones de Batman.