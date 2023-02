Dead Boy Detectives, una nueva serie inspirada en los cómics de DC, pasará de HBO Max a Netflix

El desarrollo de Dead Boy Detectives, una nueva serie inspirada en los cómics de DC, se anunció mucho antes de que James Gunn y Peter Safran tomaran las riendas de DC Studios. Pero como el programa no alcanzó a presentarse antes de que se iniciara el trazado para una nueva era de adpataciones de DC Comics ahora deberá cambiar de casa para su próxima emisión.

Si bien Dead Boy Detectives estaba en desarrollo para HBO Max, este viernes The Hollywood Reporter reveló que la serie se trasladará a Netflix y presentará sus episodios bajo ese streaming.

¿La razón? Las fuentes de The Hollywood Reporter dicen que “la serie no encajaba con el nuevo capítulo de contenido que están construyendo los ejecutivos de DC James Gunn y Peter Safran”.

Recuerden que aunque DC Studios tendrá un sello “Elseworlds” para abarcar historias fuera de su continuidad principal, aquella marca estaría reservada para producciones de “alta calidad “como The Batman y Joker o Teen Titans Go. En ese sentido, aunque es pronto para juzgar cómo será Dead Boy Detectives, es preciso recordar que de las series de DC anteriores a la formación de DC Studios solo Superman & Lois, Gotham Knights y Peacemaker siguen en pie en el terreno del live-action y producciones como Doom Patrol y Titans que eran emitidas por HBO Max fueron canceladas. Todo mientras The Flash terminará con su actual temporada.

Dead Boy Detectives será producida por Greg Berlanti (Arrowverso) con Steve Yockey (The Flight Attendant) como creador y showrunner junto a Beth Schwartz (Arrow). Su premisa girará en torno a Edwin Payne y Charles Rowland, dos adolescentes británicos que decidieron no pasar a otra vida tras sus muertes y optaron por permanecer en la Tierra para investigar crímenes sobrenaturales.