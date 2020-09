Desarrollador de Immortals Fenyx Rising se refiere a las comparaciones con Breath of the Wild

Durante la jorandad de ayer fue presentado Immortals Fenyx Rising, la nueva IP de Ubisoft, y que antes era conocido como Gods and Monsters. Tras ser dado a conocer es que surgieron varias comparaciones con el título de Nintendo, The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Ambos juegos comparten varias similitudes que fueron apuntadas los usuarios, como el estilo visual, el focus en la estamina, y el hecho de poder transportarse por los aires planeando.

Ante esto desde GamesRadar hablaron con el director del juego, Scott Phillips, quien señaló que "Para nosotros, es genial ser comparados con Breath of the Wild. Obviamente, es considerado una obra maestra. Es un juego fantástico”.

Además agregó que “creo que cada vez que haces un juego, te compararán con otra cosa, porque toda la creación de juegos, toda la creación de arte, todo es ... ya sabes, construyes en base de lo que sabes y creas algo nuevo”.

Según explicó “nuestras inspiraciones van desde Ratchet and Clank hasta Super Mario Odyssey y Assassin’s Creed Odyssey”, agregando que “pienso que, ya sabes, lo que hemos creado es realmente único. Y una vez que lo tengas en tus manos y empieces a progresar en toda la experiencia, sentirás que hemos traído algo muy especial a este juego”, puntualizó.

Finalmente sobre el estilo de arte utilizado, mencionó que el director de arte obtuvo su mayor inspiración de las películas de Studio Ghibli. "Al principio, nuestro director de arte sintió que Studio Ghibli era la mayor inspiración para él: el tipo de estilo pictórico, realista pero con proporciones y efectos visuales estilizados, para transmitir realmente la epicidad de centrarse en la mitología griega”.

Immortals Fenyx Rising llegará el próximo 3 de diciembre a Ps4, Xbox One, Xbox Series X, PS5, Nintendo Switch y PC.