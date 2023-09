Desarrolladores de Among Us y Slay de Spider critican nueva tasa que quiere imponer Unity

Los cambios en los cobros anunciados por el motor gráfico Unity no tiene contentos a los desarrolladores y ahora dos reconocidos estudios han salido a cuestionar la medida: Mega Crit e Innersloth.

Cabe recordar que Unity anunció que cobraría por instalación a los desarrolladores, lo que podría afectar a los títulos que se encuentran en servicios de suscripción o son gratuitos y sin muchas ganancias.

En cuanto a Innersloth, desarrolladores del exitoso Among Us, estos apuntaron que la medida “No sólo nos daña a nosotros, sino también a otros estudios con todos los presupuestos y tamaños. Si esto sigue adelante, retrasaremos contenido y características a nuestros jugadores para adaptar el juego a otro motor, igual que estudian otros equipos. Muchos estudios no tienen el tiempo o medios para hacer lo mismo”.

Por otro lado, en cuanto a Mega Crit, estos son desarrolladores de Slay the Spire y a través de un comunicado publicado en Twitter señalaron que “pese a la inmensa cantidad de tiempo y esfuerzo puesto en su nuevo proyecto migraremos a un nuevo motor a menos que se cambien por completo los términos del servicio y se pongan protecciones”.

Estos estudios se suman a otros que han salido a protestar contra la medida en los últimos días, y donde incluso han amenazado con retirar sus juegos.

Luego de que se supiera la noticia se conoció que varios ejecutivos de Unity vendieron sus acciones en las semanas previo al anuncio.