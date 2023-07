Director artístico de The Legend of Zelda: Majora’s Mask le habría gustado trabajar en otro Zelda “extraño”

The Legend of Zelda: Majora’s Mask es considerado uno de los mejores juegos de la saga y ahora es que el director artístico del título Takaya Imamura ha dado a conocer que le habría gustado trabajar en otro título “extraño” de la saga antes de jubilarse en 2021.

“Quería hacerlo una vez más, sí. Los últimos juegos de Zelda han vuelto a lo básico, y yo quería hacer algo un poco más único, con un pequeño giro, en un mundo extraño y único, como Majora’s Mask”, mencionó en entrevista con VGC, agregando que “Siempre me ha encantado The Legend of Zelda, ¡así que para mí era un sueño hecho realidad participar!”.

Majora’s Mask fue la segunda ocasión en que Imamura trabajó en la saga de Zelda, ya que fue el responsable de crear los jefes en A Lionk to the Past de Super Nintendo (1991). Posteriormente este trabajó en The Wind Waker paara GameCube durante su fase de planificación.

The Legend of Zelda: Majora’s Mask se lanzó en el año 2000 y fue el segundo título de la franquicia lanzado para Nintendo 64 y la sexta de toda la saga.